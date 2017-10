Eveniment

Desant american, la Constanța

de Ziua de Cluj, 23 octombrie 2017, 21:15

250 de militari americani au sosit luni la Baza Militara de la Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta, iar in urmatoarele opt luni ei vor lua parte, impreuna cu militarii romani, la activitati de instruire, dar si la exercitii in poligoane din sud-estul tarii.

Cei 250 de militari americani au venit din Polonia.

Ceremonia de sosirea a celor 250 de militari americani din cadrul Batalionul 1 Vanguard din Regimentul 18 Infanterie a avut loc luni la Baza Militara de la Mihail Kogalniceanu, potrivit Hotnews.

Comandantul militarilor americani, Pete Moon, a spus ca militarii, care au participat la operatiuni in Afganistan si Irak, vor desfasura exercitii impreuna cu militarii romani din cadrul Brigazii 282 Mecanizata.

"Acum 100 de ani regimentul nostru a luptat cu aliatii nostri pentru a asigura siguranta Europei. In aceasta zi sarbatorim intoarcerea Regimentului 18 Infanterie si suntem onorati sa ne alaturam acestei echipe de lupta. Militarii Batalionului 1 Infanterie Vanguard sunt entuziasmati ca se vor alia cu Brigada 282 Mecanizata a Divizei 2 infanterie. Cunoasteam faptul ca Brigada 282 Mecanizata este unitate mare, cu o istorie bogata si testata in multe operatiuni care includ si luptele recente din Afganistan si Irak", a afirmat Pete Moon.

La randul sau, comandantul militarilor romani, Mihai Sava, a spus ca timp de opt luni vor fi desfasurate impreuna cu militarii americani activitati de instruire, dar si exercitii in poligoane din sud-estul tarii.

"Am participat la ceremonia de sosire a a camarazilor nostri din Batalionul 1Regimentul 18 american, care in perioada urmatoare, timp de aproximativ opt luni, vor desfasura activitati de instruire in tara noastra in parteneriat cu miilitarii Brigazii 282 Infanterie Mecanizata Unirea Principatelor din Focsani. In perioada urmatoare vom planifica activitati de instruire, exercitii cu si fara trageri de lupta in poligoanele Fortelor Terestre din zona de sud est a tarii noatre, respectiv in poligonul Babagad sau in poligonul Smardan din judetul Galati", a afirmat comandantul Brigazii 282 Infanterie Mecanizata.

El a precizat ca militarii americani vor aduce in tara noastra si echipamente militare moderne.

"Batalionul 1 Regimentul 18 este discolat in tara noastra ca parte a diviziei 1 Infanterie, care participa la operatia Atlantic Resolve pe flancul de est al Aliantei Nord Atlantice si in acest context ei s-au dislocat in tara noastra cu intregul echipament si cu suportul logistic necesar pentru a desfasura activitati pe o perioada relativ lunga de timp. Sunt echipamente moderne, pe care le-au testat si le-au intrebuintat de-a lungul anilor in diferite operatii, atat in Irak, cat si in Afganistan, echipamente care raspund cerintelor moderne ale operatiilor din secolul XXI", a mai spus Mihai Sava. El a mentionat ca din cate a fost informat militarii americani vor aduce in tara noastra tancuri, masini de lupta, diverse categorii de armament si tehnica auto auxiliara.