Eveniment

Deszăpezire pe 94 de drumuri din Cluj

de Ziua de Cluj, 19 ianuarie 2018, 10:45

În cursul dimineţii de vineri, 19 ianuarie, pe raza judeţului Cluj nu există drumuri judeţene blocate sau închise traficului rutier, circulaţia desfășurându-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, în condiţii specifice de iarnă.

Precipitaţiile căzute sub formă de ninsoare în ultimele 24 de ore au fost abundente mai ales în zona de munte, iar din cauza temperaturilor sub zero grade Celsius unele drumuri judeţene au fost afectate şi de fenomenul de polei.

În acest context, pentru asigurarea unor condiţii optime de circulaţie, în cursul zilei de joi, 18 ianuarie, s-a intervenit pe nu mai puțin de 80 de drumuri sau sectoare de drumuri judeţene situate pe raza Loturilor 1 şi 3 - zona Huedin - Gilău şi, respectiv, zona Gherla - Dej. Intervenția a fost realizată cu ajutorul a 32 de utilaje, fiind folosită pentru combaterea poleiului şi a gheţuşului o cantitate de 420 de tone de material antiderapant, inclusiv sare. Tot pe raza Loturilor 1 şi 3, la această oră, se acţionează pe 50 de drumuri judeţene, cu 35 de utilaje.

De asemenea, pe drumurile judeţene situate pe raza Lotului 2 - zona Turda, în cursul zilei de ieri s-a intervenit pe 14 drumuri sau sectoare de drumuri judeţene, cu 8 utilaje, fiind folosită o cantitate de 150 de tone de material antiderapant, inclusivsare. În cursul acestei dimineţi, pe raza Lotului 2 se acţiona pe 8 drumuri judeţene, cu 5 utilaje.

În continuare, se efectuează revizii pe mai multe drumuri judeţene pentru verificarea stării părţii carosabile, urmând să se acţioneze în caz de necesitate.