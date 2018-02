Eveniment

Dezbatere despre legile justiţiei în PE. Poziţiile politice susţinute de eurodeputaţii români

de mediafax, 08 februarie 2018, 09:46

Parlamentul European a organizat, miercuri, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, dezbaterea cu tema "Ameninţări la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România", potrivit unui comunicat al instituţiei europene.

Dezbateri ale grupurile politice

Roberta Metsola, PPE: Parlamentul European nu va închide ochii.

- Românii au ieşit în stradă iarna pe zăpadă şi au fluturat steaguri UE pentru că ei cred în valorile UE. Ce se întâmplă la Bucureşti îi afectează şi pe cei de la Paris.

Josef Weidenholzer socialişti:

- România este o ţară foarte importantă. Nu suntem indiferenţi când se exprimă critici. Regretăm că ministrul Justiţiei nu poate participa la dezbateri.

Kosma Zlotowski, Conservatori- Doamnă comisar Jourova nu puteţi să veniţi ca o profesoară să daţi lecţii unui guvern democratic.

Deputat ALDE:

- România are o tradiţie lungă de angajament civic şi tradiţie liberală. Aş încuraja Guvernul să ceară avizul Comisiei de la Veneţia. În privinţa reformei judiciare s-au exprimat îngrijorări de care ar trebui să ţină cont.

-Societatea civilă s-ar putea să fie un cui în coaste, dar e foarte necesară.

Deputat grupul verzilor:

- Corupţia subminează esenţa societăţii.

Traian Ungureanu, eurodeputat PPE:

- PE trebuie să-i comunice PSD că a câştigat alegerile, nu Justiţia. Poti lasa un hot sa stabileasca preturile in magazinul care fura? Normele europene nu spun ca un guvern poate schimba legile pentru a fi scutit de ele.

- Prima decizie a guvernului a modificat legi pentru infractiunile liderilor. Modificarile propuse fac din procurori anchetatori de mana zece. Parlamentarii PSD au respins cererile de urmarire. Inrebat de ce numeste in guvern politicieni cu probleme penale, un lider PSD a raspuns: 'Pentru ca putem'. Ideea ca va fi legata respectarea statului de drept de fondurile europene este gresita, pentru ca ar insemna pedepsirea cetatenilor, si nu a guvernului

Victor Bostinaru, socialişti S&D:

- Comisia fie nu cunoaste situatia din Romania, fie inchide ochii la anumtie aspecte. Cat despre continutul modificarii, sunt in acord cu Comisia de la Venetia. Refuz sa cred ca tara mea este tratata ca o tara de mana a doua. Comisia amesteca evaluarea celor trei legi cu ceea ce ar urma sa se intample in viitor fara sa ne spuna concret. Un protocol secret intre DNA si serviciu secret a permis ca in Romania sa se faca politie politica! Comisia sau a stiut, sau a tacut. De aceea, vreau ca colegii mei sa citeasca si alte surse.

Monica Macovei, Conservatori si reformisti:

- Romanii au strigat in strada 'Vrem justitie, nu coruptie!" (...) La noi prezumtia de nevinovatie este mult mai protejata decat prevede directiva. Sa uitam aceasta minciuna. Ce vor sa faca prin modificarile codurile penale? Este foarte important, pentru ca va fi afectata cooperarea judiciara. Spre exemplu, vor ca o persoana sa fie investigata numai dupa ce persoana a fost instiiintata ca este anchetata.

Renate Weber, ALDE:

- o societate reactioneaza la dezbateri, este ceva benefic. Firesc este sa ne uitam cu toti la mecanismele insittutiionale pe care o tara le are de a adopta legi. In Romania aceste mecanisme exista si functioneaza.

-In Romania avem o Curte Constitutionala care este independenta, avem presedintele Romaniei care face un control de oportunitate. Asta nu exclude evaluarea unei legislatii de catre Comisia de la Venetia pentru ca ceea ce este dorit este o legislatie in folosul cetatenilor romani.

Norica Nicolai, eurodeputat ALDE:

- Discuţia de azi este politicianistă, departe de statul de drept. Nu vreau să cred că vreţi să împiedicaţi un Parlament să legifereze.

-Ce aţi făcut dna comisar când oameni au fost trimişi abuziv în arest, când cetăţeni au fost interceptaţi abuziv?

- Prezumţia de nevinovăţie, drepturile şi libertăţile nu sunt chestiunile pe care dumneavoastră le garantaţi? Ce aţi făcut, doamna comisar, când zeci de oameni au fost arestaţi abuziv? Ce aţi făcut când sute de mii de oameni au fost trimişi în închisoare şi apoi achitaţi? Ce aţi făcut când foarte mulţi oameni au fost interceptaţi, când serviciile au fost implicate în aceste lucruri? Justiţia se realizează cu bună credinţă, cu onestitate şi cu corectitudine şi numai de astfel de valori nu daţi dovadă în dezbaterea de astăzi (miercuri-n.r.)

Mircea Diaconu, ALDE: Şi eu sunt ingrijorat de statul de drept din Romania. Cred ca are probleme. In ultimii ani au fost interceptati mii de romani in baza mandatului de siguranta nationala, inclusiv candidati la alegeri. Vreau independenta justitiei, dar mai ales a Romaniei

Dan Buda, PPE: Progresele făcute de Romania, guvernarea PSD-ALDE ne demonstreza ca acest proces este ireversibil. Nimeni nu contestă dreptul Parlamentului de legifera dar actuala guvernare trebuie sa inteleaga ca nu trebuie se se joace cu parcurul României

László TŐKÉS: Minoritatea maghiară se luptă pentru o restabilire a statului de drept

Cristian Preda, PPE: Domnul Bostinaru spunea ca avem o tara de mana a doua. Dar avem un guvern de mana a saptea, pentru ca daca nu ar fi fost asa ar fi fost aici premierul Dancila. Nu inteleg ce cauta dl Toader aici, pentru ca dumnealui este intr-adevar membru al Comisiei de la Venetia, dar cand i s-a spus sa sesizeze comisia de la Venetia a refuzat. Nu va e rusine PSD-istilor? În general, atitudinea guvernului Român este de dispreţ faţă de Comsisie.

Sigfried Mureşan, PPE: 600 de mii de oameni in strada impotriva Guvernului. Credeti ca guvernul Romaniei face ceva bine pentru Romania? Presedintele PSD si al Parlamentului, condamnat pentru frauda electorala. Domna comisar, un infractor dovedit vrea sa intareasca justitia sau o slabeste?

18.27: Vera Jourova, comisarul european pentru Justiţie, Consumatori şi Egalitate de Gen:

Discuţiile din România despre legile justiţiei a dus la îngrijorări în UE şi dincolo de graniţele UE. Românii au ieşit în stradă pentru a-şi exprima opoziţia faţă de legile justiţiei şi îngrijorarea faţă de combaterea corupţiei. Comisia împărtăşeşte aceste îngrijorări. GRECO a decis pentru prima dată să lanseze o anchetă proprie şi va publica un raport în luna martie. România are unul dintre cele mai bune sisteme juridice din regiune, dar Comisia a propus un set de recomandări restante. Îndeplinirea acestor recomandări ar fi putut duce la înlăturarea MCV. În decembrie 2017, în ultimul raport MCV, Comisia şi-a manifestat îngrijorările faţă de conţinutul legilor justiţiei. CSM, garantul constituţional al independenţei justiţiei, a continuat să-şi exprime îngrijorările şi a dat un aviz negativ. Aceste îngrijorări trebuie luate în calcul foarte serios", a spus Jourova.

Comisarul european pentru Justiţie a formulat o întrebare pentru guvernul României: "Procesul acesta (n.a. - de modificare a legilor justiţiei) respectă independenţa justiţiei?", apoi a adăugat: "Din păcate, vedem că sunt criticate deciziile justiţiei şi normele de integritate, situaţie care nu ne oferă încredere. Trebuie respectate standardele europene".

Vera Jourova a reiterat apelul pentru guvernul român de a consulta Comisia de la Veneţia în privinţa oricărei modificări aduse legilor justiţiei.

"Recomandările pe care le-am trimis autorităţilor române a fost să consulte Comisia de la Veneţia. Comisia consideră în continuare că legile justiţiei pot fi modificate astfel încât să fie bune. Aş vrea să repet apelul pe care l-au lansat Jean-Claude Juncker şi Frans Timmermans pentru autorităţile române, să deschidă dezbaterea şi să construiască un consens pentru a asigura independenţa sistemului judiciar şi lupta împotriva corupţiei", a precizat Jourova.

Comisarul european pentru Justiţie consideră că preşedintele României are un rol cheie în privinţa demersului privind legile justiţiei.

"Preşedintele României are un rol cheie de jucat în acest sens şi ştim că domnia sa ia în serios acest demers. România şi românii au trecut printr-un maraton, iar sosirea se vede la orizont. Un eventual pas înapoi ar fi o dezamăgire pentru toţi prietenii României. Viteza cu care va ajunge România la linia de sosire depinde doar de România, dar Comisia este aici pentru a o ajuta", a spus Vera Jourova.

18.23: A inceput dezbaterea. Dan Nica, liderul delegatiei romane din cadrul grupului Socialistilor, ca cerut ca ministrul Tudorel Toader sa poata lua cuvantul, însă i se refuză această cerere pentru că nu face parte din cutuma parlamentară

18.20 A început dezbaterea

Potrivit agendei dezbaterii, Vera Jourova, comisarul european pentru Justiţie, Consumatori şi Egalitate de Gen, va susţine un discurs. Totodată, va exista o luare de poziţie din partea unui reprezentant al Consiliului UE.

Ministrul Justiţiei, despre dezbaterea din PE: Este una politică. Voi fi prezent în sală

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, că va fi prezent în sală la dezbaterea din Parlamentul European referitoare la justiţia din România, precizând însă că aceasta este una politică, fără participarea miniştrilor Justiţiei.

"Sunt dezbateri politice, fără participarea miniştrilor justiţiei !Am avut mai multe întrevederi la nivel de grupuri parlamentare sau de lideri ai acestora, precum şi cu reprezentanţi ai comisiei LIBE (Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne a Parlamentului European -n.r.)!", a transmis, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, Tudorel Toader.

Ministrul Justiţiei a precizat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, că va fi prezent în sală la această dezbatere.

Monica Macovei, Cristian Preda, Mircea Diaconu şi Norica Nicolai se află printre cei care s-au înscris la cuvânt în plenul instituţiei europene.

Recent, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi prim-vicepreşedintele CE, Frans Timmermans, au declarat că urmăresc "cu îngrijorare" situaţia din România, subliniind că un stat puternic este întemeiat pe independenţa şi eficienţa sistemului judiciar.

"În cel mai recent raport privind mecanismul de cooperare şi de verificare, publicat în noiembrie 2017, Comisia a subliniat faptul că Guvernul şi Parlamentul ar trebui să asigure transparenţa totală a procesului privind legile justiţiei şi să ţină seama, în mod corespunzător, de consultările desfăşurate în cadrul acestuia. De asemenea, Comisia a precizat că o situaţie în care independenţa justiţiei şi evaluările sistemului judiciar sunt considerate valoroase şi li se acordă atenţia adecvată, inclusiv prin avizele Comisiei de la Veneţia, reprezintă o condiţie prealabilă pentru sustenabilitatea reformelor şi este un element important în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite prin MCV", potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.