Eveniment

Directorul Aeroportului Cluj, speaker la Conferinţa „Smart Airports"

de Ziua de Cluj, 10 octombrie 2017, 21:04

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj este reprezentat de directorul general, David Ciceo, la o prestigioasă conferință din domeniul aviației, transmite Biroul de relaţii publice al instituţiei.

Directorul general al aeroportului clujean a fost invitat în calitate de speaker la „Smart Airports Conference - Preparing for 2030 and Beyond", eveniment care se desfășoară în perioada 9-12 octombrie, la Munchen (Germania).

În cadrul conferinței, specialiști din domeniul aeronautic vor dezbate noile tendințe din aviația civilă și vor propune cele mai eficiente soluții pentru dezvoltarea industriei aeroportuare. Pe lista invitaților se află reprezentanți ai celor mai mari aeroporturi din Europa, precum Munchen, Paris sau Bruxelles. La invitația organizatorilor, Ciceo a susținut o prezentare la sesiunea intitulată „The Design Lab".

Acesta a vorbit despre dezvoltarea infrastructurii și a strategiilor care vor fi implementate la Aeroportul Cluj, în contextul în care, până în 2030 se estimează că traficul de pasageri va ajunge la şapte milioane. În cadrul aceleiași sesiuni au mai susținut prezentări reprezentanți ai aeroporturilor din Budapesta și Zurich.