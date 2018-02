Eveniment

Dog Show la Cluj, în weekend

de P.O., 09 februarie 2018, 12:24

Clujenii iubitori de animale sunt aşteptaţi sâmbătă şi duminică la Expo Transilvania, la Expoziţia Chinologică Internaţională.

Napoca Dog Show | Arhiva Ziua de Cluj/Ioana Tohat

În acest weekend, Clujul va fi gazda unei importante manifestări chinologice, care va cuprinde patru expoziţii canine, precum şi un bogat program demonstrativ de dresaj.

Prin acest eveniment, organizatorii de la Asociaţia Chinologică Napoca vor să contribuie la creşterea simţului civic, a respectului şi toleranţei şi să îmbunătăţească imaginea acestui fenomen în randul clujenilor şi a autoritatilor locale "cu care avem o colaborare din ce in ce mai bună în direcţia implementîrii unor reguli comunitare care să situeze Clujul în rândul oraşelor Europene şi din perspectivă chinologică", se arată într-un comunicat trimis redacţiei Ziua de Cluj.

Programul Expoziţiei Chinologice Internaţionale Cluj

sâmbătă, 10 februarie

ora 09.00 - expoziţia naţională CAC

ora 13.30 - expoziţia internaţională CACIB

duminică, 11 februarie

ora 09.00 - expoziţia naţională CAC, Specială - Rottweiler

ora 13.30 - expoziţia internationala CACIB - Napoca Dog Show

Evenimentul va avea loc îincinta centrului expoziţional Expo Transilvania (indoor) şi include arbitrarea câinilor cu pedigree înscrişi în concurs (expoziţie de frumuseţe), acordarea titlurilor de cel mai frumos câine al grupei (Best of Group) şi cel mai frumos exemplar al expoziţiei (Best in Show). Arbitrii vin din Franţa, Belgia, Croaţia şi Romania).

Pe lângă expoziţia în sine, vizitatorii se pot bucura de demonstraţii de dresaj susţinute de către Asociaţia pentru Câini de Salvare Transilvania, Centrul Chinologic Dr. Aurel Greblea Sibiu, Inspectoratul de Jandarmerie Judeţean Cluj şi de către mai multe şcoli de dresaj din Cluj.

Preţul biletelor este de 10 lei pentru adulţi şi de 5 lei pentru copii.