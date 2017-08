Eveniment

Două noi produse în gama Gerovital

de Ziua de Cluj, 29 august 2017, 14:03

Farmec, cel mai important producător român de cosmetice, lansează două noi soluţii de îngrijire a tenului din gama Gerovital Plant, continuând planul de dezvoltare constantă a portofoliului de produse. Gerovital Plant este o gamă completă, fără conservanţi, având la bază uleiul organic din flori de mac. Lansată cu 12 produse în martie 2016, acum gama cuprinde în total 23 produse.

"Anul trecut am relansat gama Gerovital Plant, printr-o campanie pe care am dedicat-o frumuseţii autentice a româncelor, mulţumindu-le pentru toate aceste decenii în care au fost cea mai valoroasă sursă de inspiraţie a noastră. Admiratorii brandurilor Farmec şi Gerovital au desemnat Gerovital Plant cea mai iubită gamă lansată de companie în 2016, apreciere de care suntem foarte mândri şi care ne determină să lărgim constant această gamă cu noi variante. Astfel, la circa o lună de la anunţarea primei linii de deodorante fără clorhidrat de aluminiu sub brandul Gerovital Plant, lansăm alte două noi soluţii eficiente, dedicate îngrijirii zilnice a tenului. Istoria de jumătate de secol a Gerovital a fost scrisă cu ajutorul inovaţiei şi respectului faţă de tradiţie, astfel încât vom continua să păstrăm aceeaşi strategie, prezentându-le consumatorilor cele mai bune rezultate ale eforturilor de cercetare ale specialiştilor noştri", a declarat Ioana Borza, Director de Marketing Farmec.

Apa micelară hidratantă la gramaj de 400 ml şi Crema CC Mediu, produsele cel mai recent intrate în gama Gerovital Plant, sunt bogate în ingrediente active, naturale, cu un rol esenţial în refacerea şi hrănirea pielii. Ambele au la bază uleiul ecocertificat din flori de mac, extrem de eficient în tratamentul cosmetic al tenurilor sensibile şi expuse stresului factorilor de mediu. Acesta previne deshidratarea, apariţia ridurilor şi îmbătrânirea prematură a dermei, fiind recomandat persoanelor între 20-35 ani.

Apa micelară hidratantă este produsul de demachiere care curăţă blând fața, ochii și buzele prin captarea de către micelii a machiajului, sebumului sau a altor impurități. Aquaxyl-ul din componenţa sa oferă pielii o hidratare optimă, iar Bisabolol și Uleiul din Flori de Mac au proprietăți calmante, relaxante şi antioxidante.

Crema "Color Control" (CC) reprezintă noua generație a cremelor BB, care prin combinarea într-o singură formulă a ingredientelor active cu pigmenţii naturali, conferă tenului un aspect natural şi proaspăt. Printre beneficiile sale multiple asupra dermei se numără estomparea imperfecţiunilor şi urmelor de oboseală, catifelarea texturii tenului şi protejarea împotriva agresiunii factorilor externi.

Apa micelară hidratantă şi Crema CC Mediu Gerovital Plant pot fi achiziţionate din toate supermarketurile, hipermarketurile și magazinele de profil din țară, precum şi din cele 19 magazine de brand ale companiei sau din magazinul online www.farmec.ro.

Aceasta este cea de-a doua extindere de gamă din ultima lună, după lansarea liniei de Deodorante Gerovital Plant, fără clorhidrat de aluminiu şi alcool.

Gerovital este lider de piaţă pe segmentul produselor de îngrijire a tenului, cu o cotă de piaţă valorică de 23.3%* şi pe cel al tratamentelor cosmetice pentru păr, cu o cotă de piață valorică de 25,9%**. De asemenea, produsele pentru îngrijirea tenului din gamele Gerovital sunt cele mai vândute produse din întreg portofoliul Farmec.

Despre Farmec S.A. Cluj-Napoca

Farmec S.A. Cluj-Napoca - cel mai mare producător român de cosmetice - este un brand emblemă pentru România. Portofoliul companiei impresionează o lume întreagă prin produse moderne, concepute în laboratoare performante. Compania are certificare internaţională GMP și comercializează produsele din portofoliu în aproximativ 30 țări.