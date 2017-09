Eveniment

Dragnea: Salariul meu se duce direct pe card; mie mi-e frică să plec cu "sacoşa" cu bani

de mediafax, 07 septembrie 2017, 16:07

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a precizat, joi, că, întrebat despre refuzul premierului Tudose de a-şi lua salariul pe card, că salariul său de la Parlament intră direct pe card, el arătând, în glumă, că îi este frică să plece cu „sacoşa cu bani”.

Publicitate

Solicitat să comenteze faptul că premierul Mihai Tudose spune că nu are încredere în bănci şi ţine banii cash şi întrebat dacă el foloseşte cardurile sau preferă, tot aşa, să ia banii cash, Dragnea a răspuns: „De aici, de la Parlament, salariul se duce direct pe card. Şi mie mi-e frică să plec cu sacoşa cu bani de aici, aşa că rămâne pe card".

„Păi dacă se supără de aici de la casierie şi îmi dă numai monezi? Plec cu sacul....", a adăugat Dragnea, glumind.

Primul-ministru Mihai Tudose a declarat că a avut o experienţă neplăcută cu băncile şi că refuză ca salariul să-i fie pus pe card pentru ca banca să nu beneficieze de comision la fiecare retragere, Tudose afirmând că "nu-l merită".

Întrebat de ce nu are niciun cont bancar, Mihai Tudose a răspuns: "Am refuzat să-mi pun leafa pe card ca să-i dau băncii câte doi bani de câte ori folosesc cardul. Nu vreau să-i dau. Consider că nu-i merită."

"Personal, eu am avut nişte experienţe cu băncile. Am avut un cont în bancă cu o sumă minoră, 500 de dolari, şi după doi ani m-a sunat banca să-mi spună nu doar că nu mai am am banii, ci că mai trebuie să mai dau eu 50 de dolari că de fapt comisionul cu care au avut grijă de ei, i-au păzit, i-au dus la toaletă noaptea sau le-au dat să bea apă când le era sete a mâncat fondul şi trebuie să mai aduc şi eu nişte bani de acasă. Din momentul ăsta eu am zis «Iertaţi-mă, dar Terente era copil pe lângă voi! Chiar era băiat bun»", a relatat Tudose.

Ulterior, premierul Mihai Tudose a precizat că nu are nevoie de cont bancar pentru salariul de prim-ministru, care încape într-un plic subţire, iar banii dispar repede, întrucât este şi căsătorit.

"Nu am bani în bancă pentru că nu am ce pune. Ăştia-s banii...", a spus Mihai Tudose.

Întrebat unde îţi ţine banii, el a arătat spre buzunar. "Uite aici! Aveţi impresia că este un salariu chiar atât de mare ca prim-ministru să umbli cu două sacoşe după tine? Am o veste proastă: încape într-un plic subţire (...) Mai e ceva. Sunt şi căsătorit, dispare repede", a spus Tudose.

Invitat să precizeze dacă şi-a făcut vreodată cumpărături online sau a plătit electornic facturi, primul-ministru a răspuns negativ. "Fiecare cu treaba lui. Vrea să-şi ia salamul online, să şi-l ia online. Vrea să-l ia de la alimentara din colţ, e treaba lui", a comentat şeful Guvernului.