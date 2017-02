Eveniment

Dragnea: Sunt şanse foarte mari să înceapă proteste mari în judeţe împotriva lui Iohannis

de mediafax, 05 februarie 2017, 22:23

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat duminică seara că protestul din faţa Palatului Cotroceni se va rostogoli ca un ''bulgăre de zăpadă'', el arătând că sunt şanse foarte mari să înceapă proteste din ce în ce mai mari în judeţe împotriva preşedintelui Klaus Iohannis.

''Ceea ce se întâmplă în faţa Palatului Cotroceni va fi ca un bulgăre de zăpadă, se va rostogoli ca un bulgăre de zăpadă. Nu am niciun plan, dimpotrivă, am cerut tuturor colegilor în continuare să încerce să calmeze membrii PSD şi simpatizanţii PSD, dar ceea ce am primit ca şi informaţii în seara asta, după ce oamenii au ieşit în faţa Palatului Cotroceni, este foarte multă revoltă şi vor antrena, s-ar putea să antreneze din ce în ce mai mulţi oameni'', a spus Dragnea la Antena 3.

El a spus că PSD nu are legătură cu aceste proteste.

''PSD nu (are legătură, n.r.), am spus-o public, este asumat, aşa va rămâne, sper, în speranţa că nu vom ajunge la două mitinguri mari, unul într-o parte a Bucureştiului, unul în cealaltă parte. Sunt şanse foarte mari să înceapă proteste din ce în ce mai mari în judeţe împotriva preşedintelui Iohannis'', a adăugat Dragnea.