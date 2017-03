Eveniment

Duşa (MApN), la Cluj: "Este primul an, după multă vreme, când avem 2% din PIB

de Ziua de Cluj, 01 martie 2017, 15:19

Anul acesta va fi un "an de foc" din punct de vedere al înzestrării armatei, în condițiile în care este pentru prima dată după mulți ani când Ministerul Apărării Naționale primește un buget de 2 la sută din PIB, a declarat secretarul de stat pentru politica de apărare și planificare, Mircea Dușa.

Prezent miercuri la Cluj, la o ceremonie care a avut loc la Divizia 4 Infanterie 'Gemina', Dușa a afirmat că, în permanență, Armata Română trebuie să se adapteze la noile condiții de securitate.

"Nu vă ascund faptul că marea noastră unitate din Ardeal trebuie să fie pregătită astfel încât să facă față cerințelor actuale legate de apărarea patriei, dar și colaborarea noastră ca membru NATO și a UE. Așa după cum știți anul acesta, după mulți ani, Ministerul Apărării are un buget de peste 2 la sută din PIB și că anul 2017, din acest punct de vedere, al creșterii capacității operaționale a armatei, dar și a programului de înzestrare și modernizare pe termen mediu, până în anul 2026, anul acesta este un an de foc, este primul an când avem 2 la sută din PIB", a spus secretarul de stat, citat de agerpres.ro.

El a amintit că, după 2004, când România a devenit membru NATO și domeniul apărării a primit un buget de peste 2 la sută din PIB, anul acesta este primul când se primește o sumă care depășește acest prag.

În ceea ce privește prioritățile privind programul de modernizare și înzestrare a Armatei Române, secretarul de stat a anunțat că joi va avea loc un Consiliu de planificare a apărării în care vor fi stabilite obiectivele, după ce la nivelul conducerii MApN și a structurilor militare a fost declanșat un proces de analiză.

"Chiar mâine dimineață o să avem un consiliu de planificare a apărării în care vom stabili aceste obiective. (...) Ele se referă la atât la Forțele Terestre, cât și la Forțele Aeriene și sigur la Forțele Navale. Obiectivele sunt multe, ele privesc înzestrarea Armatei, asigurarea condițiilor pentru creșterea capacității operaționale și dacă în anii următori și în programul de guvernare al PSD acest lucru e stipulat, vom asigura acest 2 la sută, sperăm ca într-o perioadă de timp rezonabilă să realizăm toate aceste obiective", a mai spus Mircea Dușa.

Acesta a participat miercuri la ceremonia militară organizată pentru predarea comenzii la Divizia 4 Infanterie "Gemina", fostul comandant, generalul-maior Ioan Manci, fiind trecut în rezervă. Noul comandant al diviziei este de miercuri generalul de brigadă Virgil Ovidiu Pop.