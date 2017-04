Eveniment

EDITORIAL. Scenariul refugiului, folosind din nou mitul „străinului rău”!

de Rares Bogdan, 05 aprilie 2017, 15:06

Sectorul privat este abandonat complet și se guvernează strict pentru cel public. Ei știu foarte bine că nu au de unde scoate banii, dar droghează lumea. Îi dau prafuri cu forța. O fac perfect conștient. România este prinsă între peștișorii albaștri și Cașalotul Roșu.

Acum, harta jafului organizat este completă. Lipseau ultimele piese din puzzle, dar au apărut ieri.

Prima: modificarea, în Comisia juridică a deputaților, a definiției conflictului de interese: primarii care iscălesc contracte cu firma soției sau parlamentarii care o angajează la cabinet nu mai răspund penal. Condiția: să nu se producă o pagubă publică. Primește firma, din pixul soțului, 5 milioane de euro pentru borduri? E legal, ne trebuie și borduri! Și am luat un exemplu minor! Ce spuneți de drumuri și deșeuri, unde sunt sute de milioane?

A doua: amendarea Legii 161/2003, cea cu incompatibilitățile. Printr-un artificiu halucinant, parlamentarii revin în conducerea firmelor lor, trecute până acum pe numele unor terți de încredere. Nu va mai exista incompatibilitate. Inițiatoarea, fosta senatoare Cristiana Anghel de la ALDE, a introdus interdicția doar dacă parlamentarii desfășoară "sistematic și efectiv" activități comerciale. Motivarea? Pentru tâmpiți: existența de procese din cauza unor neglijențe. Adică prea multă birocrație.

Ce bloca aderarea în 2007? Stegulețul roșu pe Justiție. Citez din rapoartele vremii: lipsa rezultatelor concrete în combaterea rețelelor de crimă organizate și corupție.

În afară de Legea 161, care făcuse prăpăd, trebuia îngrădită sifonarea banilor publici prin frățiile politicieni-oameni de afaceri. Legea exista din 2000. Erau asimilate faptelor de corupție abuzul în serviciu, spălarea banilor, bancruta etc. Doar că legea nu se aplica, deci Comisia Europeană a amenințat: nu veți adera!

DNA a început să lucreze vârtos în 2014. Nu se mai putea fura ca altă dată. Averile erau deja făcute, dar nu se mai puteau finanța partidele ca în 2004. Au început să cadă capete, iar unele turnau tot. Știa orice prost că operațiunile "bani pentru partid" există, că merg până la șefi, dar până nu au început să se toarne între ei, cu numere de conturi, nu s-a putut demonstra.

Pierderile erau grele, se anunțau și mai grele, deci legea trebuia să-i ajute din nou. A apărut OUG 13. Au anticipat reacția străzii, dar planul era altul: să lucreze prin Parlament. Planul are 4 flancuri. 1: betonarea CCR. 2: Dezincriminarea unor fapte și grațieri pentru corupție 3. Dragnea, susținător al luptei anticorupție, delimitat de tâlharii juridici. 4: Banii. PSD promite în campanie Elveția dintre Carpați, Olguța vine cu dublări de salarii. Știu că nu au de unde, dar droghează publicul. România se va împrumuta infernal și va veni momentul când Comisia Europeană va anunța că intrăm în procedură de infringement pe deficit excesiv. Cu amenințări că vom pierde bani europeni, sub presiune externă, Guvernul va anunța: noi am vrut să mărim, dar nu ne dau voie străinii!

Acesta este harta. Ceva, încă, îmi scapă: răspunsul la întrebarea: și-a băgat Dragnea, prin Toader, mortul în casă?

Să nu uit: s-au gândit cumva să iasă din UE bazându-se pe vreo promisiune din Rusia? Nu e o glumă! Veți vedea in curând.