Elena Udrea se oprește la 13. Să nu-i aducă ghinion

de Ziua de Cluj, 26 decembrie 2016, 19:12

Fostul deputat, Elena Udrea, a împlinit 43 de ani, din care 13 petrecuți în politică.

foto: Facebook

"Vă mulţumesc pentru urările de bine pe care mi le-aţi făcut pentru astăzi, când împlinesc 43 de ani... Ultimii treisprezece ani din viaţă mi i-am dedicat politicii. Nu am niciun regret. Dacă aş fi cu treisprezece ani în urmă, aş lua-o de la capăt, chiar dacă unele lucruri le-aş face diferit. A fost viaţa pe care mi-am dorit-o", a scris, luni, Elena Udrea pe Facebook.

"Am câștigat și am pierdut, am urcat și am coborât, am făcut lucruri corecte și am greșit. Îmi asum tot și mai ales ceea ce sunt", scrie Udrea ca un bilanț al acestor ani.

"Acum a venit vremea să îmi iau rămas bun... a venit vremea unui nou început", încheie Elena Udrea mesajul postat pe Facebook.

Pe 11 decembrie 2016 Elena Udrea a candidat ca independent pentru un nou mandat de deputat în Bucureşti, însă nu a reuşit să intre în Parlament.