Elevul din Cluj trimis acasă se se tundă: "Nu mai suntem pe vremea comunismului"

de mediafax, 18 octombrie 2017, 11:04

Tudor Helgiu, elevul de clasa a X-a de la Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” Cluj-Napoca, trimis marţi acasă să se tundă, s-a prezentat miercuri la ore netuns. ”Regula nu are niciun rost, nu mai suntem pe vremea comunismului, când băieţii erau obligaţi să se tundă”, a spus acesta.

udor Helgiu a declarat, miercuri, presei, la intrarea la Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu" că părinţii săi îl susţin în totalitate şi că nici lor nu li se pare normal ca un elev să fie judecat după lungimea părului.

"Această regulă nu are niciun rost, nu mai suntem pe vremea comunismului, când băieţii erau obligaţi să se tundă, pentru că erau păduchi şi alte probleme. Acum, cine vrea să aibă părul lung, se spală pe cap de câteva ori pe săptămână. Mi-am crescut părul doi ani, în această perioadă nu m-am tuns şi chiar nu am vrut să mă tund. Nu mi se pare normal ca în 2017 să te judece profesorii după cum arăţi, că ai părul lung sau nu te bărbiereşti şi să te trateze altfel. Părinţii mei mă susţin în totalitate, nu li se pare nici lor o chestie normală. Au trăit în comunism şi nu vor ca şi noi să experimentăm măcar o parte din comunism. Mesajul meu este < Nu contează cât de lung am părul, important e cât de mult gândesc>>", a spus Helgiu.

Acesta a povestit că a fost marţi la şcoală la prima oră şi când a ieşit în pauză diriginta l-a întrebat dacă s-a tuns, după care l-a invitat la director.

"Eu l-am întrebat dacă nu putem schimba cumva regula asta, iar apoi la ora de chimie a venit directorul şi m-a scos pe mine şi pe alţi colegi care nu erau tunşi şi bărbieriţi în curte. Eram 20 - 25 de elevi din şcoală şi nimănui nu i s-a părut normal ce se întâmplă", a mai spus elevul.

Directorul liceului, Petrică Daniel Tintelecan, a declarat, miercuri, la rândul său, că elevii care nu s-au tuns şi nu s-au bărbierit vor fi lăsaţi totuşi la ore, dar se va lua legătura cu părinţii lor, pentru a participa la discuţii despre această problemă.

"Regulamentul şcolar, aprobat în Consiliul de Administraţie, prevede pentru băieţi <<o tunsoare adecvată, fără şuviţe colorate, cu o lungime a părului de 4 - 5 cm>>. Elevii ştiau de acest regulament, în sensul că, înainte să fie avizat şi aprobat, la elaborarea lui a participat toată comisia de elaborare a regulamentelor şcolare şi de revizuire a lor, aceasta având caracter temporar. Am stabilit membrii comisiei, avem reprezentanţii părinţilor şi ai elevilor, şi de săptămâna viitoare vom demara revizuirea regulamentului, iar dacă ei vor hotărî să fie păr până la umeri, de 20 de cm, eu nu am nimic împotrivă, nici cu părul, nici cu barba, doar că ele trebuie precizate în regulament", a spus Tintelecan.

Mai mulţi elevi de clasele a 11-a şi a 12- de la Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu" Cluj-Napoca au fost scoşi, marţi, din clasă şi din şcoală de către director, pe motiv că aveau părul lung sau barbă. Ei au fost trimişi să se tundă sau să se bărbierească.

"Astăzi eram la ora de chimie, stăteam liniştit şi îmi vedeam de treaba mea, deodată intră marele Dom' Director la mine în clasă. Din cauza părului meu <indecent de lung> am fost scos de la oră, ajungând în curte mă aflu alături de încă 20-25 de elevi din şcoală (băieţi) cu păr lung sau barbă aşteptând să fim scoşi din şcoală. Da, aţi citit bine, pentru că avem părul lung sau barbă am fost scoşi din perimetrul liceului. Mă bucur că trăiesc într-o comunitate unde se promovează creativitatea şi libera exprimare. (...) Singurul lucru pe care pot să îl spun e că mă bucur că am ajuns în secolul XXI unde capacitatea ta psihică este determinată după cum te îmbraci, respectiv cum arăţi", a scris, pe o reţea de socializare, Tudor Helgiu, elev al Liceului Greco-Catolic "Inochentie Micu" Cluj-Napoca.

Directorul Liceului Liceului Greco-Catolic "Inochentie Micu" Cluj-Napoca, Petrică Daniel Tintelecan, a declarat că elevilor li s-a cerut să respecte regulamentul şcolar în ceea ce priveşte ţinuta capilară.