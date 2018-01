Eveniment

Emanuel Ungureanu: Cer DIICOT redeschiderea unui dosar de trafic de organe muşamalizat în 2005

de Agerpres, 25 ianuarie 2018, 17:29

Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreşedinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, a declarat, joi, că va cere DIICOT redeschiderea unui dosar de trafic de organe din 2005, despre care spune că ar fi fost muşamalizat de organele de cercetare penală.

"Sunt documente zdrobitoare, care dau mat la ancheta respectivă. Cu siguranţă luni voi cere DIICOT redeschiderea dosarului. E vorba de dosarul de trafic care a fost în 2005 muşamalizat, acel dosar o să cer să-l redeschidă", a afirmat Emanuel Ungureanu.

Pe pagina sa de socializare, Emanuel Ungureanu a anunţat faptul că va face publice o serie de documente despre cazul respectiv.

"Voi publica un document care demonstrează limpede că procurorii DIICOT Teodora Molnar şi actualul judecător de la Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, Marius Foitoş au muşamalizat cu neruşinare traficul de organe practicat de Lucan cu rinichii românilor: Iacob, Ivaşcu, Herlea. Voi cere oficial procurorului şef DIICOT Horodniceanu redeschiderea acestui uriaş dosar de corupţie!", se arată în postarea lui Emanuel Ungureanu.

Pe 23 ianuarie, Ungureanu susţinea că există suspiciuni conform cărora mai multe instituţii ar fi fost implicate în traficul de organe, în care ar fi vorba şi de un cetăţean azer.

"Traficul de organe se făcea în miezul zilei la Cluj. Noi nu o să ne vindecăm ca ţară dacă MApN nu va răspunde cu ce avioane au fost transportaţi cetăţeni azeri veniţi să îşi cumpere un rinichi, ce implicare a avut MAE în activitatea de rezolvare a unor acte prin Ambasada României la Vatican, şi fostul ambasador Gheorghe Gheorghiu Iuliu Pangraţiu, ce implicare au avut SIE şi SRI în muşamalizarea acestor grave acte de trafic de organe, dar şi Aeroportul Internaţional Cluj. Prin interpelări depuse la aceste instituţii voi cere explicaţii publice pentru a clarifica cine a ştiut de aceste fapte şi nu a făcut nimic. Sunt suspiciuni că instituţiile respective ar fi fost implicate în acest trafic de organe", a declarat, marţi, Emanuel Ungureanu.

Potrivit acestuia, suspiciunile se bazează pe mărturiile lui Iulian Iacob, care, în anul 2000, şi-ar fi vândut un rinichi la ICUTR Cluj-Napoca, transplantat de medicul Mihai Lucan pentru un cetăţean din Azerbaidjan.

"Am refăcut, marţi, la ICUTR Cluj-Napoca, traseul pe care trebuiau să îl parcurgă românii săraci, care şi-au traficat rinichii şi au fost păcăliţi de o reţea coordonată de Mihai Lucan să îşi vândă rinichii pe bani foarte puţini, iar sumele importante intrând în buzunarul lui sau al altor medici de la institut. Eu personal, când eram asistent social la ICUTR, am văzut cum Mihai Lucan trafichează rinichi de la persoane în moarte cerebrală, un rinichi fiind transplantat unui cetăţean german", a afirmat Emanuel Ungureanu.

Tot marţi, Iulian Iacob a declarat presei că şi-a vândut rinichiul din cauza unor probleme materiale şi că, iniţial, voia să-l dea unui tânăr din Galaţi, pentru 7.000 de lei, dar că a fost contactat de un apropiat al medicului Mihai Lucan, Emil Sabo, cu propunerea să-şi vândă organul respectiv pentru 7.500 de dolari unui cetăţean din Azerbaidjan.

"Am acceptat oferta lui Sabo, mi-a convenit, iar acesta mi-a spus că profesorul Lucan l-a pus pe avion pe străin şi vine să îi facă transplantul. Am aflat că era din Azerbaidjan şi, însoţit de profesorul Lucan, am făcut teste de compatibilitate, iar acesta m-a întrebat dacă sunt mulţumit de suma cu care m-am înţeles cu Sabo. Am văzut că azerul era însoţit de patru gărzi de corp, trei înarmaţi cu pistoale şi unul cu un pistol mitralieră Kalashnikov, în incinta ICUTR. Ne păzeau să nu fugim din spital, ca să fie siguri că are loc transplantul", a spus Iulian Iacob.

El a adăugat că, până la urmă, a primit doar 2.500 de dolari.

"Sabo, care era sluga lui Lucan, mi-a spus că nu îmi poate da bani mai mulţi deoarece trebuie să îşi achite rata la maşină, iar Lucan trebuie să îşi plătească lucrările la vila pe care o are în construcţie. Ca să îmi recuperez banii, Sabo mi-a propus să mai aduc donatori de rinichi, iar eu am mai adus ulterior la ICUTR încă doi bărbaţi, Petru Ivaşcu şi Costică Herlea. Dar nici pentru aceştia nu am primit sumele cu care m-am înţeles. Un cetăţean german sau italian plătea între 200.000 şi 220.000 de dolari pentru un rinichi, iar unul din Azerbaidjan suma de 300.000 de dolari, pentru că erau costuri suplimentare cu avioanele, plătite în regim charter", a mai spus Iacob.

Acesta susţine că a aflat de la Emil Sabo că cetăţenii din Azerbaidjan au venit pe Aeroportul Cluj cu avioane militare de tip Hercules, aflate în dotarea Armatei Române, şi că de la Ambasada României din Vatican primeau documente diplomatice pentru a fi scutiţi de control.

"SRI şi SIE şi cei de la Aeroportul Cluj şi Brigada Antidrog ştiau ce se întâmplă, ştiau de mafia de trafic de organe care era. Pe rinichii mei şi ai celorlalţi doi donatori, Lucan şi mafia lui au băgat în buzunar 900.000 de dolari, şi-au făcut vile, conturi în Elveţia, clinica LukMed a lui Lucan a fost făcută din rinichii noştri", crede Iulian Iacob.

El s-a autodenunţat, în anul 2005, şi a depus o plângere la autorităţi împotriva lui Mihai Lucan pentru trafic de organe.

Pe 12 ianuarie, Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv ca medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, să fie plasat în arest la domiciliu. Curtea de Apel Bucureşti a admis contestaţia DIICOT şi a desfiinţat o decizie a Tribunalului Bucureşti din 22 decembrie 2017, instanţă care dispusese ca Mihai Lucan să fie cercetat sub control judiciar. În acelaşi dosar, fiul medicului va fi cercetat în libertate sub control judiciar.

Dosarul a fost deschis de DIICOT în baza unui denunţ formulat de deputatul USR, Emanuel Ungureanu.