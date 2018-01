Eveniment

Emanuel Ungureanu, la DIICOT: "Am adus noi probe despre traficul de organe practicat de Lucan și mafia lui"

de Ziua de Cluj, 31 ianuarie 2018, 15:42

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat, miercuri, la ieşirea de la sediul central al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), că a cerut procurorilor, în baza unor dovezi, redeschiderea celor două dosare de trafic de organe mușamalizate de foștii procurori Teodora Molnar si Vasile Foito.

"Așa cum am promis, am adus astăzi în fața procurorilor antimafia noi probe zdrobitoare despre traficul de organe practicat de medicul Mihai Lucan și mafia lui. În baza acestor noi dovezi, am cerut redeschiderea celor două dosare mușamalizate de foștii procurori Teodora Molnar si Vasile Foito.

Adevărul trebuie să iasă la lumină și cei care au făcut trafic cu viața și cu moartea să își primească răsplata.

Între timp pregătesc o nouă lege a transplantului care să facă imposibilă activitatea de trafic de organe sau repetarea unor cazuri Victor Socaciu sau Alexandru Arșinel. Am cuvântul de onoare al noului ministru al Sănătății, Sorina Pintea, că va sprijini acest demers pentru salvarea a mii de bolnavi", a scris Ungureanu, pe Facebook.