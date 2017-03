Eveniment

Emil Boc, la summit-ul primarilor UE: "Europa cu două viteze, perdant sigur"

de Ziua de Cluj, 08 martie 2017, 17:02

Fostul premier Emil Boc consideră că Uniunea Europeană are nevoie de o reconfigurare a proiectului european prin mai multă integrare şi nu prin separare într-o Europă cu două viteze, variantă care ar fi „o uriaşă greşeală şi o mare nedreptate”, România fiind perdant sigur într-un astfel de proiect.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, fost premier al României, a arătat, printr-o postare pe o reţea de socializare, că România a ales drumul corect, cel al integrării europene, astfel că ţării noastre nu-i poate fi indiferentă direcţia în care va pleca Uniunea.

„Uniunea Europeană are nevoie de o reconfigurare a proiectului european prin mai multă integrare şi nu prin separare într-o Europă cu două viteze. La Bruxelles se discută tot mai mult despre o viitoare UE cu două viteze, ceea ce ar fi o uriaşă greşeală şi o mare nedreptate. Ar fi un alt fel de început al sfârşitului Uniunii Europene. României nu-i poate fi indiferentă direcţia în care va pleca Uniunea. Noi am ales drumul corect, al integrării europene. Am pus tot ce avem mai bun şi preţios la masa comună a UE: resurse umane, naturale, bancare, agricole. Acum, cei mari din UE nu ne pot spune: vrem o Uniune cu două viteze, adică, altfel spus, ce este al nostru este numai al nostru şi ce este al vostru este deja şi al nostru", a subliniat Emil Boc.

Acesta a menţionat că, din nefericire, în România se discută foarte puţin despre acest subiect deşi, mai devreme sau mai târziu, ne va afecta viaţa fiecăruia dintre noi.

„Şi destinul României de mâine va fi influenţat de viitoarea direcţie a Uniunii Europene. România trebuie să aibă o voce puternică în noul proiect european. Poziţia României, exprimată corect de către preşedintele României, trebuie susţinută de toate palierele cu impact la nivel european: guvernamental, europarlamentar şi local/regional. România este un perdant sigur al Europei cu două viteze. Dar şi Europa. Să nu ajungem aici", a mai arătat fostul premier.

Boc a menţionat că Uniunea Europeană nu mai poate funcţiona aşa cum o face azi, în condiţiile în care „s-a îndepărtat de propriii cetăţeni, este prea birocratică, se preocupă de probleme secundare şi nu de adevăratele probleme ale oamenilor, a gestionat ineficient criza migraţiei iar criza economică nu este apusă".

„Uniunea Europeană trebuie să renască printr-o structură suplă, cu mecanisme decizionale simplificate, debirocratizate şi printr-o reconectare rapidă la problemele concrete ale cetăţenilor europeni. În centrul proiectului european trebuie să se găsească accesul la prosperitate al tuturor cetăţenilor europeni. Fără locuri de muncă, cu un şomaj ridicat în rândul tinerilor şi cu imposibilitatea de a avea acces la o minimă calitate a vieţii, să nu ne mirăm ca populismul şi extremismul câştigă teren. Nu oamenii sunt vinovaţi, ci liderii politici. Pe de-o parte, cei care profită de necazurile oamenilor pentru a accede la putere minţind şi dezinformând iar, pe de altă parte, cei care tolerează în democraţie o asemenea stare şi nu ies din pasivitate politică. Oamenii politici aleşi trebuie să îşi asume politici publice reale la nevoi reale şi presante. Europa nu mai poate fi condusă de funcţionari birocraţi, rupţi de realităţile concrete ale UE", a mai precizat fostul premier.

În opinia acestuia, dacă actuala Uniune Europeană a fost clădită de sus în jos, noul proiect european trebuie să renască de jos în sus, de la nivelul cetăţeanului din fiecare ţară până la instituţiile europene de la Bruxelles şi Strasbourg.

„Este nevoie de mai multă putere de decizie autorităţilor care sunt cele mai apropiate de cetăţean. Tehnologia modernă trebuie utilizată şi pentru a îmbunătăţi viaţa oamenilor şi comunicarea cu cetăţenii europeni", a conchis fostul premier.

Emil Boc a participat la summit-ul primarilor din Uniunea Europeană care a avut loc la Bruxelles, întâlnirea având loc în contextul dificultăţilor cu care se confruntă UE şi a împlinirii în 25 martie a 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma. La summit au participat primari şi/sau reprezentanţi a mai multor metropole europene (Berlin, Atena, Strasbourg, Amsterdam, Roterdam, Veneţia, Florenţa, Nantes, Stockholm, Viena, Leipzig, Ghent, Ljubliana, Dresda), comisari europeni şi membri ai Parlamentului European.