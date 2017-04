Eveniment

Explozibil nedetonat, descoperit în camionul care a lovit un grup de pietoni în Stockholm

de mediafax, 08 aprilie 2017, 15:28

Poliţia din Suedia a arestat două persoane după ce un camion a lovit un grup de pietoni dintr-o zonă circulată din centrul oraşului Stockholm şi s-a oprit într-un magazin, omorând cel puţin patru persoane, scrie BBC.

UPDATE 12:30 Un bagaj ce conţinea material explozibil nedetonat a fost găsit în interiorul camionului ce a fost folosit în atacul de vineri în care un grup de pietoni a fost lovit intenţionat de un autovehicul în capitala Stockholm, informează mai multe surse ale poliţiei suedeze, citate de CNN.

Materialele explozibile se aflau în interiorul unul bagaj, sub forma unei bombe artizanale.

Potrivit unei televiziuni suedeze, materialul explozibil nu a fost detonat corespunzător. Atacatorul prezenta aparent arsuri care ar fi fost cauzate de bomba artizanală.

Purtătorul de cuvânt al poliţiei suedeze, Mats Eriksson, a declarat însă că nu deţine informaţii despre posibile materiale explozibile găsite în camionul cu care atacul de vineri a fost efectuat.

În urma atacului cu camionul, patru persoane au murit şi alte 15 au fost rănite.

"(Atacurile de acest fel, not. red.) le observăm din păcate în multe state ale lumii, dar trebuie să apărăm societatea noastră deschisă", a declarat Isabella Lovin, premierul adjunct al Suediei.

UPDATE 10:20 Unul dintre cei doi bărbaţi arestaţi vineri în cazul anchetei privind atacul cu camionul din Stockholm este suspectat a fi şoferul autovehicului ce a lovit un grup de pietoni, omorând patru dintre aceştia, a anunţat sâmbătă poliţia suedeză, citată de Reuters.

"Persoana în cauză considerată vinovată este în acest caz şoferul", a declarat Lars Byrstrom, purtătorul de cuvânt al poliţiei suedeze.

"Mai pot exista apoi alte persoane care sunt asociate cu acesta, dar nu cunoaştem nimic în momentul actual", a adăugat oficialul suedez.

Presupusul şofer a fost reţinut vineri într-o suburbie din nordul capitalei suedeze, Stockholm, şi a fost mai târziu arestat fiind suspectat că a comis un "act terorist".

Suspectul este un bărbat în vârstă de 39 de ani din Uzbekistan ce şi-a exprimat susţinerea faţă de reţeaua teroristă SI pe reţelele de socializare, conform presei suedeze.

În urma atacului cu camionul ce a avut loc vineri în Stockholm, patru persoane au decedat iar alte 15 au fost rănite, nouă dintre acestea sunt grav rănite, inclusiv un minor.

ŞTIRE INIŢIALĂ Primul bărbat arestat este reţinut pentru suspiciuni că ar fi comis un act de terorism prin crimă, potrivit BBC. Acesta a fost prins de poliţie vineri seara, după ce a fost lansată o înregistrare video cu o persoană bănuită că ar fi comis atacul.

Poliţia a confirmat că o persoană care semăna cu cea din filmare a fost arestată în Marsta, la 40 de km nord de Stockholm.



"Am investigat mai multe persoane vineri seara pe care noi le considerăm de interes într-un fel sau altul, şi recent am arestat pe cineva" a declarat Jan Evensson, poliţist de investigaţie.

Cel de-al doilea bărbat a fost arestat în nord-vestul Stockholm-ului şi are legături cu bărbatul arestat în Marsta, spune presa locală citând surse din poliţie.

Un camion a lovit un grup de pietoni dintr-o zonă circulată din centrul oraşului Stockholm şi s-a oprit într-un magazin. Cel puţin patru persoane au fost ucise, iar numeroase altele sunt rănite, afirmă poliţia suedeză. Premierul Suediei a calificat atacul ca fiind terorist.