NEWS ALERTUPDATE Explozie, urmată de incendiu, la un bloc din Cluj-Napoca. Un tânăr a ajuns la spital GALERIE FOTO

NEWS ALERT Explozie, urmată de incendiu, la un bloc din Cluj-Napoca. Un tânăr a ajuns la spital GALERIE FOTO

de mediafax, 26 ianuarie 2017, 13:04

Un tânăr a fost rănit, joi la prânz, în urma unei explozii produse în locuinţa acestuia din Cluj-Napoca. Locatarii blocului au fost evacuaţi.

Apartamentele de la etajul 2 sunt avariate complet, parţial cele de la etajul 1 şi puţin cele de la parter. Din nefericire, un tânăr de 19 ani, student, locuia în chirie, are arsuri pe aproximativ 15% din corp, a fost transportat de urgenţă la spital. I.S.U. a verificat fiecare apartament şi nu mai există alte victime, doar persoane care au facut atac de panică. În acest moment Inspectoratul de Stat in Construcţii face o analiză pentru a stabili care este gradul de siguranţă al imobilului şi câte persoane trebuie evacuate. Primăria dispune de 16 locuinţe de necesitate pentru a asigura găzduirea persoanelor afectate. De asemenea, se desfaşoară o ancheta a organelor abilitate pentru a stabili cauza exploziei care a avut loc la etajul 2 al blocului", a declarat edilul Emil Boc.

Explozia a avut loc într-un bloc de locuinţe din Cluj-Napoca, din cartierul Gruia (strada Migdalului), cel mai probabil din cauza unei acumulări de gaze. Trei apartamente şi scara blocului au fost grav afectate.

Mihail Damian, şeful Serviciului de Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, a declarat că un tânăr de 25 - 28 de ani a fost rănit în urma deflagraţiei, acesta fiind transportat la spital. De asemenea, mai mulţi locatari au fost evacuaţi.

La ora transmiterii acestei ştiri, Inspectoratul de Stat pentru Construcţii verifică structura de rezistenţă a blocului. Explozia a fost urmată de un incendiu, pe care pompierii au reuşit să-l stingă.