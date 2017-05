Eveniment

Familia bărbatului care ar apărea pe pachetul de ţigări dă în judecată PE şi CE

de mediafax, 05 mai 2017, 15:41

Familia prezumtivului bărbat care apare pe pachetele de ţigări fără acordul său va da în judecată, la finalul lunii mai, Comisia Europeană şi Parlamentul European, la Curtea de Justiţie a UE, a declarat avocatul Adrian Cuculis, precizând că daunele morale solicitate se ridică la un milion de euro.

Publicitate

"Procesul nu se va desfăşura în România, ci la Bruxelles, la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Tehnic vorbind, trebuie să chemăm în judecată Parlamentul European şi Comisia Europeană, pentru că cele două au emis directiva respectivă ce a dus la implementarea în România a legii ce aduce aceste noutăţi pe pachetele de ţigări, Directiva 40, iar pozele respective se regăsesc în această directivă, 40", a declarat avocatul familiei, Adrian Cuculis.

El a precizat că Tratatul de funcţionare al UE, prin comparaţie cu Curtea de Justiţie a UE, spune foarte clar că dacă un cetăţean membru este afectat de un act cu putere de lege, directivă, emis de Comisia Europeană sau de Parlamentul European, atunci persoana fizică are posibilitatea fie să anuleze actul respectiv, fie modificarea parţială a actului.

"Atâta vreme cât există o contradicţie vădită - avem răspunsul reprezentantului Comisiei în România, ce ne spune că pe pachetele de ţigări s-au folosit actori (...), iar pe partea cealaltă, atâta vreme cât există acea posibilitate de a confunda persoanele şi sunt 60 de reclamaţii la nivelul UE, de ce nu modificăm directiva, de ce nu modificăm legea internă ce a transpus directiva, în aşa fel încât să fie trecut pe fiecare pachet de ţigări o notă cu detalii despre poza respectivă. <Orice chip, orice asemănare cu personaje reale este o pură coincidenţă>, măcar acest avertisment să fie pus pe pachetele de ţigări. Pe de o parte solicităm anularea în parte, solicităm şi modificarea directivei cu privire la anunţul respectiv în partea de jos a fotografiilor şi nu în ultimul rând se vor modifica daune de un milion de euro", a precizat Adrian Cuculis.

Potrivit acestuia, acţiunea în instanţă va fi deschisă la sfârşitul lunii mai, estimând că procesul va dura circa un an-un an şi jumătate.

Avocatul a menţionat că a primit de la Comisia Europeană un prezumtiv acord, dar că toate datele şi restul fotografiilor sunt acoperite de o bandă neagră. El a mai precizat că apelat la un expert criminalist pentru efectuarea unei expertize, iar concluziile sunt că persoana din fotografie este, cel mai probabil, tatăl lui Adrian Iordăchescu.

"(În documentul extertului criminalist - n.r.) se trage concluzia că există asemănări că poza de pe pachete şi pozele făcute în timpul vieţii. Nota de consultanţă criminalistică, fiindcă avem nevoie de mai multe fotografii, iar dacă UE ni le-ar pune la dispoziţie, atunci am putea să facem un raport de expertiză cruiminalistică, abia atunci vom putea face un raport, însă nota de consultanţă criminalistică este un început de dovadă cu care vom merge în instanţă", a punctat Cuculis.

Adrian Iordăchescu a admis că este posibil ca tatăl său să-şi fi dat acordul, dar că şansele sunt mici.

"Da, se poate. Dar, nu minţim, nu ascundem nimic, nu am ştiut niciodată despre acest lucru. Nu am luat vorbă, chiar dacă noi am fost în vacanţă, am fost cu el mai ceva ca un tată, ci o relaţie fiu-prieten şi putea vorbi orice cu noi, cu mine", a spus Adrian Iordăchescu, precizând că îşi doreşte să afle adevărul.