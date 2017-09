Eveniment

Familia Cluj IT Cluster are un nou membru: agenţia de marketing Loopaa

de Ziua de Cluj, 01 septembrie 2017, 10:54

Agenția de marketing și comunicare Loopaa devine, la doar patru ani de la înființare, singura agenție membră Cluj IT Cluster. Până în prezent clusterul era compus din companii din domeniul IT, universități, institute de cercetare și alte organizații catalizator de pe lanțul de valoare al industriei.

Intrarea Loopaa în familia Cluj IT Cluster a avut loc în decursul lunii august, ca urmare a unor demersuri bilaterale. Cooptarea agenției marchează o nouă etapă în dezvoltarea și consolidarea clusterului pe piața locală de IT, fiind vizată creșterea calității soluțiilor oferite pieței și creșterea eficienței strategiilor de promovare și de comunicare a acestora.

"Le urăm bun-venit colegilor de la Loopaa. Pentru eco-sistemul reprezentat de Cluj IT Cluster este o adiție importantă, care credem că va aduce un plus de valoare eforturilor noastre de a construi o industrie de IT sustenabilă. Mizăm în special pe experiența Loopaa în marketing și organizare de evenimente, care să vină și să completeze viitoarele proiecte ale membrilor clusterului", a precizat Andrei Kelemen, Executive Director Cluj IT Cluster.

Împreună pentru o comunitate mai puternică

Aderarea la acest cluster a avut loc pe fondul identificării unor scopuri, viziuni și valori comune între cele două entități. Loopaa este o agenție care pune accentul pe dezvoltarea continuă, atât a echipei și a agenției, cât și a pieței în care activează. Comunitatea din care face parte ocupă un rol important, agenția dorindu-și, împreună cu ceilalți membri ai clusterului, să contribuie la crearea unui mediu propice creșterii "sănătoase", durabile, a afacerilor locale şi regionale.

"Prin apartenența la cluster putem înțelege mai bine piața, putem discuta mai concret despre nevoile companiilor de IT existente în piață, pentru a veni cu soluții mai bine țintite, mai eficiente, care să nu ajute doar o anumită companie, ci care să pună umărul la dezvoltarea întregii industrii IT. Vrem să fim alături de companiile IT. Provocările pe care le întâmpină cresc de la an la an, piața abundă de jucători, există o criză de personal, iar posibilitățile de diferențiere par a fi tot mai scăzute. Aici putem interveni noi, putem să creștem nivelul de creativitate folosit în elaborarea strategiilor de marketing și să ajutăm companiile să-și consolideze poziția", a declarat Victor Gavronschi, CEO-ul agenției Loopaa.

Proiecte comune, o piață IT în creștere

În cooptarea Loopaa în cadrul Cluj IT Cluster a contat experiența anterioară a agenției în domeniul IT, compania colaborând atât cu firme de outsourcing, cât și cu firme care dezvoltă produse proprii. Astfel, parteneriatul prevede inițierea de proiecte care să ducă la dezvoltarea domeniului IT și a domeniilor conexe la nivel local și chiar național, care să sprijine comunitatea de IT.

Loopaa va aduce un plus de creativitate proiectelor derulate în cadrul Cluj IT Cluster și va împărtăși cu restul membrilor din experiența sa în domeniul marketingului și al comunicării. De asemenea, va oferi consultanță și suport specific de marketing pentru proiectele inițiate de cluster.

Un prim proiect în care va fi angrenată Loopaa este Cluj Innovation Days 2018, un forum regional anual organizat de Cluj IT Cluster începând din 2013 cu scopul de a consolida comunitatea IT şi de a facilita interacţiunea cu partenerii de afaceri şi sectorul public, în vederea accelerării proceselor de inovație menite să transforme modelele de afaceri tradiționale.



Despre Cluj IT Cluster

Cluj IT este o asociaţie de tip cluster inovativ înfiinţatǎ în octombrie 2012. Clusterul este compus din peste 50 de membri, companii de IT, universităţi, institute de cercetare, instituţii publice şi organizaţii catalizator. Principalul său obiectiv este creşterea competitivităţii sectorului IT şi a vizibilităţii industriei IT româneşti, respectiv poziţionarea Clujului ca un hub regional inovator.





Despre Loopaa

Loopaa este o agenție de marketing din Cluj-Napoca axată pe dezvoltarea si implementarea de strategii integrate de marketing pentru clienți locali și internationali.

Agenția oferă servicii complete de marketing strategy, branding, marketing planning, design & concepts, online marketing, marketing automation, PR & communication, project management și marketing research.

