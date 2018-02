FedCup | Canadienii, impresionaţi de Cluj. "Lumea este foarte prietenoasă, iar cafeaua mare este cu adevărat mare" FOTO + VIDEO

Caroline Anderson, editor la site-urile oficiale ale Federaţiei Canadiene de Tenis şi Rogers Cup, însoţeşte echipa de Cupa Federaţiei a Canadei la Cluj-Napoca şi ţine un "jurnal" despre experienţa pe care o are România.

Jurnalista a sosit, luni seară, la Cluj Napoca, după un drum cu escale la Zagreb şi Varşovia.

"Ţara este frumoasă, lumea este foarte prietenoasă, iar cafeaua mare este cu adevărat mare", au fost primele ei impresii după sosirea în România, referindu-se la faptul că în Croaţia nu a găsit o cafea cu adevărat mare, scrie newsro.

Really, my only grudge with Croatia has been that this is the largest size of coffee that can be found. But I guess that says more about my crippling addiction to 20 oz. lattes each morning than it does about the country itself. pic.twitter.com/22boagylWx