Eveniment

Femeia care a împins o tânără în fața metroului, arestată pentru 30 de zile

de Ziua de Cluj, 13 decembrie 2017, 20:40

Femeia care impins marti seara in fata metroului o tanara, in statia Dristor, a fost arestata pentru 30 de zile, anunta News.ro. Magdalena Serban este cercetata pentru omor si tentativa de omor, dupa ce a incercat sa impinga si o alta tanara in fata metroului, in statia Costin Georgian, si dupa ce tanara agresata in statia Dristor a murit, dupa cum au anuntat procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de catre reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Magdalena Serban este cercetata pentru infractiunile de omor calificat si tentativa de omor.

"Din actele de urmarire penala efectuate pana in prezent, a rezultat ca, la data de 12.12.2017, in jurul orei 15:35, in timp ce se afla pe peronul statiei de metrou Costin Georgian, inculpata S.M. a impins o persoana de sex feminin, spre liniile de metrou, cu intentia vadita de a o arunca in fata trenului care tocmai intra in statie. La data de 12.12.2017, in jurul orei 19:54, in timp ce se afla pe peronul statiei de metrou Dristor 1, inculpata S.M. a impins o persoana de sex feminin spre liniile de metrou, iar dupa ce victima a cazut pe sine, in timp ce aceasta incerca sa se agate de marginea peronului, a lovit-o in zona capului cu piciorul. Urmare a acestor actiuni victima a fost lovita de trenul ce intra in statie si a decedat ca urmare a leziunilor suferite", anunta procurorii.

Magdalena Serban este din Craiova si, potrivit unor surse judiciare, a fost incoerenta pe toata durata audierilor, nefurnizandu-le anchetatorilor nicio informatie despre faptele comise.

Prima ipoteza a anchetatorilor este ca femeia are probleme psihice si a fost intrebata daca a fost internata la un spital de psihiatrie, negand.

Ea le-a spus anchetatorilor ca nu are o locuinta si ca a dormit de mai multe ori in Gara de Nord, iar in ultima perioada a locuit la un prieten, fara a le putea indica anchetatorilor adresa acestuia. Ea a spus ca nu stie adresa, dar stie sa ajunga acolo.

Femeia scria mesaje incoerente pe pagina sa de Facebook, in care il acuza pe fratele ei de abuz sexual. Magdalena Serban sustinea ca a intrat in greva foamei pentru ca nu i se face dreptate.

Conform unor surse judiciare, in imaginile video cu primul incident, petrecut la statia de metrou Costin Georgian, se poate observa ca femeia a impins-o pe victima de trei ori, nereusind sa o arunce pe sine. Victima ar fi opus rezistenta, iar la un moment dat s-a si luptat cu agresoarea, reusind intr-un final sa fuga.

In cazul celui de-al doilea incident, de la statia Dristor, imaginile arata ca tanara de 25 de ani a fost impinsa si a cazut pe sine exact la momentul la care trenul a iesit din tunel. Tanara a reusit sa se ridice, pe sine, dar suspecta ar fi impins-o cu piciorul, iar victima a cazut din nou, fiind lovita de metrou. La acel moment, in statia de metrou se aflau putine persoane.