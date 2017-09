Eveniment

Festivalul berii revine pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian

de Ziua de Cluj, 06 septembrie 2017, 10:29

Septemberfest revine între 8-10 septembrie 2017 pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian din Cluj, cu muzică alternativă, show-uri gastronomice, bere artizanală, târguri handmade şi un parc de distracţie.

În serile de vineri și sâmbătă, clujenii vor asculta trupa de coveruri Septemberfest Band, iar duminică amfitrioni vor fi membrii cover-band-ului Muzicanţii. Prezentă va fi și formatia de suflători Transilvania Brass, membri ai Filarmonicii Transilvania și ai Operei Naționale Române Cluj-Napoca.

By the River Stage, scena muzicii alternative - o odisee muzicală cu ritmuri electronice, disco, new jazz, world music sau afrobeat - va fi animată de DigitaLove, The Socol Show, Andi (Toy Machines) & Stefi, Alex One, Brandon Rogers, Julien, DODO, Blanilla, Ahe & Frenk, Slim Rocka, Dex, Jayeho, DJ Wicked , Made from Scratch şi Indjstione.

Emblema festivalului rămâne servirea berii: la halbă de 1 litru sau bere la metru, pentru grupurile numeroase de prieteni. Aici vor putea fi savurate sortimente de bere produse (industrial sau artizanal) în România, dar și în Cehia, Noua Zeelandă, Germania sau Olanda. După mai mulţi ani, tradiţia producerii berii la Cluj va reînvia prin brandul Bere a la Cluj.