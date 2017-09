Eveniment

Festivalul german de la Cluj: cârnaţi de o jumătate de metru şi halbe de 1 litru

de Ziua de Cluj, 27 septembrie 2017, 13:02

15.000 de clujeni sunt aşteptaţi, în acest weekend, în Piaţa Unirii, la evenimentul de toamnă care propune specialităţi gastronomice şi băuturi de sorginte germană.

„Piaţa începe să devină neîncăpătoare pentru acest festival. Acum trei ani am avut 600 mp, apoi 800 mp, în prezent am ajuns la peste 1.000 mp numai pentru partea de divertisment. Mai sunt 600 mp zonă de expoziţie, plus business lounge.

Berea va fi adusă de la Stuttgart, vom avea în premieră la Cluj chiar berea de festival de la Oktoberfest, din Germania, servită de fete în costume tradiţionale care vor încerca să ducă acele halbe de 1 litru. Pe partea de gastronomie vor avea 3,3 km de cârnaţi, vor fi şi unii de o jumătate de metru, dar şi specialităţi precum ciolan copt, rasol sau turtă dulce făcută manual”, a detaliat Attila Kulcsar, managerul Avalon Events, coorganizator al festivalului.



„Nu vrem să copiem evenimente precum Oktoberfest din Germania sau altele din Transilvania, deoarece aducem alte componente, precum academică, dar şi dezbateri pe teme politice şi economice, în contextul celor 10 ani de la aderarea României la UE. Avem şi o zi dedicată culturii”, a menţionat Florin Sabou, vicepreşedinte al Clubului Oamenilor de Afaceri de Limbă Germană din Transilvania de Nord, organizatorul festivalului.



„Dorim ca în Cluj-Napoca să aibă loc cât mai multe astfel de evenimente care să ducă la un schimb multicultural de opinii, în contextul impactului pe care economia Germaniei a avut-o asupra celei româneşti.

Acest stat nu a adus doar investitori care au venit în ţara noastră - după decimarea industriei româneşti de după revoluţie - cu know-how, cu infrastructură, ci şi organizaţii patronale, economice care se implică în educarea tinerilor în diferite calificări pe care le solicită mediul de afaceri”, remarcă Daniel Metz, director general al companiei informatice NTT DATA România.



Festivalul de Toamnă al Economiei Germane are loc în Piața Unirii, între 29 septembrie şi 1 octombrie. Deschiderea oficială va fi marcată vineri prin deschiderea butoiului cu bere, urmată un tur al standurilor şi de un concert al fanfarei din Foieni.

Va fi amenjat şi un colț al copiiilor, unde aceştia vor avea parte de activități educative, culturale, distractive și interactive, inclusiv de un spectacol de comedie. Un atelier special va oferi o demonstrație cu roboți construiți și programați de copiii, cu suport furnizat de sisteme Lego Mindstorms de ultimă generație.

Vineri, în aula magna a Universităţii Babeş-Bolyai, va avea loc dezbaterea „10 ani de la aderarea României la UE”, sâmbătă, conferinţele „Investiţiile în învăţământ, baza dezvoltării economice”, „Puterea economică germană şi influenţa acesteia asupra structurii economiei româneşti”, iar duminică este ziua culturii, cu evenimente la librăria Humanitas şi în Piaţa Unirii.