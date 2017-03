Eveniment

Fetiţa din Cluj care este compozitoare la zece ani VIDEO

de mediafax, 18 martie 2017, 15:20

Clujeanca din finala Next Star are zece ani şi a compus deja patru piese. "Este cel mai tânăr compozitor din România", a lăudat-o Dan Negru.

Katia Cărbune ia lecţii de pian de doi ani şi a compus primul cântec anul trecut, în toamnă, în timp ce părinţii ei erau la cumpărături. Piesa a fost înregistrată la Uniunea Compozitorilor.

„Am început să cânt, prima oară, la o serbare de Crăciun, când aveam trei ani şi jumătate, şi am cântat Petit Papa Noel pe care l-am învăţat de la bunica mea, şi de atunci tot cânt. Cânt acasă, la pian, dar şi cu voce, aproape tot timpul. Toamna trecută, eram singură acasă, părinţii fiind la cumpărături, mă plictiseam groaznic şi m-am pus la pian. Am compus pe loc o piesă, muzica şi versurile în limba engleză, <<My heart is breathing you>>. Când scriu piese, gândesc în engleză, îmi e mai uşor. Când vorbesc în engleză, gândesc în engleză, când vorbesc în română, gândesc în română. În româneşte nu compun, pentru că nu îmi ies versurile natural", a povestit Katia corespondentului MEDIAFAX.

Prima piesă a fost, deja, înregistrată la Uniunea Compozitorilor, iar fetiţa a mai compus alte trei piese, dintre care una pentru Crăciun, toate în limba engleză.

Recent, Katia Cărbune a participat la concursul televizat de muzică Next Star şi a fost trimisă direct în finală.