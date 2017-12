Eveniment

Filmul CRIMEI de la metrou | Cum au avut loc cele două atacuri. Mesajul ŞOCANT scris în palma atacatoarei când a fost găsită

de mediafax, 14 decembrie 2017, 13:13

Surse judiciare au povestit cum a decurs intervenţia în seara crimei de la metrou, menţionând că tatăl primei victime a sunat la 112 la aproximativ 30 de minute după atac, însă operatorul i-a îndemnat să meargă la biroul de poliţie de la metrou, nefiind redirecţionat.

Potrivit poliţiştilor, primul atac, de la staţia Costin Georgian, a avut loc la ora 15.34.

O tânără de 20 de ani a fost împinsă de o femeie în faţa metroului, fata reuşind să se opună. Ulterior, puţin după ora 16.00, tatăl tinerei a sunat la 112, anunţând, potrivit unor surse, că fiica lui a fost îmbrâncită la metrou de o cerşetoare. Apelul nu a ajuns la poliţie, nu a fost redirecţionat şi i s-a spus să meargă la poliţia de la metrou.

Bărbatul, însoţit de fiica sa, a revenit la staţia Costin Georgian la ora 16.46, însă casiera l-a direcţionat către staţia Piaţa Unirii, unde este sediul poliţiei. La ora 17.13 a ajuns la biroul poliţiştilor de la staţia Piaţa Unirii, unde o femeie însoţită de un copil reclama că şi-a pierdut geanta.

La ora 17.45 poliţiştii au început discuţiile cu fata agresată şi cu tatăl ei, tânăra povestind că o femeie a îmbrâncit-o şi a acuzat-o că i-a furat banii, au precizat aceleaşi surse.

După discuţii, însoţiţi de poliţişti, au căutat imaginile în arhivă şi le-au vizualizat, procedură ce a durat 40 de minute. În timp ce tânăra a dat declaraţii, la numărul de urgenţă a venit un apel care anunţa că un băiat s-a aruncat la staţia Dristor 1. Ulterior, după ce un angajat al Metrorex le-a spus anchetatorilor că în apelul iniţial, în care era anunţată o situaţie privind un bărbat, este vorba despre o tânără care a fost împinsă, poliţiştii au făcut legătura între cele două cazuri, precizează sursele citate.

Acest lucru se întâmpla în jurul orei 20.00.

„În 45 de minute am sunat la 112. Şi 112 m-a trimis la Costin Georgian să investighez eu ca părinte. E posibil aşa ceva? Aproape două ore am stat ca să-mi ia declaraţia, pentru că în faţa mea era o doamnă cu un copil, îi spunea poliţistului că şi-a uitat geanta. Poliţistul a venit şi ne-a întrebat, i-am spus că a fost împinsă în faţa metroului. Nu a crezut din prima. Trebuia să-i ia declaraţia doamnei. În jurul orei 19.00 am putut da declaraţii. Are 22 de ani, a făcut handbal. A venit în spatele ei, pur şi simplu a împins-o. Ea a crezut că este o glumă a unei prietene (..). Când şi-a dat seama că nu e glumă, a pus dreptul în faţă şi l-a stopat. A opus rezistenţă şi a reuşit să se salveze. Atunci a sărit lumea şi a reuşit să fugă. Toate acestea s-au întâmplat la 10 metri în faţa metroului. Era prima victimă şi poate nu mai era a doua. Mai avea un centimetru şi depăşea, deja era piciorul în aer", a declarat tatăl primei victime la Antena 3.

Tatăl fetei a spus că aceasta este în stare de şoc. Tânăra i-ar fi povestit tatălui că a remarcat-o pe agresoare în momentul când a coborât pe peron. „În momentul în care a coborât, s-a uitat şi a aruncat ochii la femeia asta. O fixa. La ceas, ea s-a oprit şi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mi-a spus că avea o figură ciudată".

„Au sărit câţiva cetăţeni şi au întrebat-o: „ Ce ai doamnă, ce ai cu ea. Şi ea spunea: „Nu că mi-a furat banii. Mi-a luat banii ca să se victimizeze. Şi atunci câţiva cetăţeni au întrebat-o: I-ai luat tu banii? Şi ea a spus: Nu vă uitaţi cum arăt eu şi cum arată ea? Ea arăta spre buzunarul ei şi spunea: Mi-a luat banii, mi-a luat banii şi repeta. Apoi a venit metroul, persoanele au intrat în metrou, fiica mea a urcat şi ea de frică şi atunci a realizat ce s-a întâmplat, a izbucnit în plâns, a mers la cabinetul stomatologic, nu a ajutat-o nimeni. Agresoarea a rămas pe peron. Ne-am uitat pe filmări şi agresoarea se plimba foarte liniştită pe peron către ieşire cu telefonul la ureche. Am înţeles de la poliţie că i-ar fi găsit în palmă, dacă nu mă înşel: „Am făcut-o, dar am confundat-o". I-au găsit scris în palmă. Aşa au găsit scris în momentul în care au arestat-o. Putea fi vorba despre fata noastră sau despre cealaltă", a mai spus bărbatul.

Femeia a fost depistată de poliţişti, în zona Piaţa Unirii, după câteva ore. Avea un mesaj scris în palmă "Mi a luat barbatul ||| am confundat", arată sursele menţionate.

Magdalena Şerban a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, urmând a se stabili dacă a avut discernământ în momentul comiterii faptelor.

În faţa procurorilor s-a recunoscut în imagini, însă nu şi-a recunoscut faptele, refuzând să dea declaraţii scrise, potrivit unor surse judiciare. Ulterior, în faţa judecătorilor, a declarat, despre prima victimă, că recunoaşte că a îmbrâncit-o, însă şi fata a reacţionat similar. În legătură cu fata care a murit, femeia a spus că s-au îmbrâncit, însă nu a recunoscut că ea a fost cea care a împins-o în faţa metroului.