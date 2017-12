Eveniment

Florin Piersic, mărturisire sfâşietoare: "Am trăit aşa cum am trăit, dar sunt un om trist"

de Ziua de Cluj, 06 decembrie 2017, 20:28

Florin Piersic este unul dintre cei mai îndrăgiţi actori de la noi, însă de curând, la scurt timp după moartea regretatelor artiste Cristina Stamate şi Stela Popescu, acesta s-a arătat extrem de trist.



Publicitate

Florin Piersic a dezvăluit, în cadrul unui interviu, că a pus suflet în tot ceea ce a făcut de-a lungul timpului, însă de când are o vârstă se simte mai emoţionat ca niciodată.

"Întâlnirea mea cu publicul este întotdeauna specială, am de spus lucruri frumoase. Am jucat alături de nume mari, nici nu mi vine să cred... Amintirile sunt mai mult decât frumoase, nu-mi vine să cred că eu sunt cel care a făcut toate aceste roluri. Tatăl meu era doctor dar şi profesor şi era la film cu mama mea, iar mamă i-a spus... cred că o să nasc, eu m-am născut în cinematograf, de fapt acolo am dat primele semne de viaţă. Am avut un înger deasupra mea, poate sora mea care s-a înecat încercând să salveze o colegă. Sunt un om trist, am trăit aşa cum am trăit, am pus mult suflet în tot ce am făcut, dar în capul meu au fost mereu părinţii mei. Vorbesc mult fiindcă am ce să spun, mulţi dintre prietenii mei nu pot să vă mai vorbească. De când am vârstă asta sunt mai emoţionat când apăr decât eram altădată." a declarat sincer Florin Piersic, potrivit wowbiz.ro.