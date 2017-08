Eveniment

Florin Şuşanu, desemnat director general interimar al Tarom

de mediafax, 21 august 2017, 21:29

Florin Şuşanu a fost desemnat, luni, director general interimar al Tarom, de către consiliul de administraţie al companiei, a declarat ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc. Numirea, după ce Eugen Davidoiu a demisionat din funcţie.

Florin Şuşanu a fost director operaţional de zbor. El a fost ales de consiliul de administraţie al Tarom, în urma unei şedinţe care a avut loc, luni, la Ministerul Transporturilor.

Numirea vine după ce Eugen Davidoiu, şi-a dat demisia, luni dimineaţă, decizia sa fiind luată după ce la ultima şedinţă de guvern, premierul Mihai Tudose a criticat managementul acestuia, în ultimul an fiind înregistrate pierderi de peste 104 milionane lei.

Davidoiu şi-a înaintat demisia cu toate că în cursul zilei de duminică anunţa că nu are motive să plece de la conducerea companiei, argumentând că a adus două aeronave noi şi că a început restructurarea „deranjând unele grupuri de interese" care „vor să dispară companiile de stat".

Întrebat, la Digi 24, dacă i s-a cerut demisia, directorul general de la Tarom a răspuns: „Nu am de ce să-mi dau demisia. Pentru ce să mi se ceară demisia, că am adus două aeronave noi? Că am început restructurarea companiei? Am deranjat, probabil, unele grupuri de interese, dar asta e".

În schimb, premierul Mihai Tudose a anunţat, duminică seara, că va dispune Corpului de control să investigheze, începând de luni, situaţia de la Tarom, companie care a înregistrat o pierdere istorică, el subliniind că aceasta nu va fi închisă sau vândută, dar că e necesar să intre pe profit. Corpul de control al premierului Mihai Tudose a început verificările luni la Tarom şi la Compania Naţională de Investiţii (CNI).