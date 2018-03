Eveniment

Fondatorul Asociaţiei Little People, Shajjad Hadier, numit consul onorific al Marii Britanii la Cluj

de Agerpres, 06 martie 2018, 20:14

Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, l-a numit marţi pe Shajjad Hadier Rizvi, om de afaceri şi coordonator al unor acţiuni caritabile pentru copiii bolnavi de cancer, drept consul onorific în Cluj-Napoca, susţinând că este un lucru absolut unic în România.

Publicitate

Diplomatul britanic a explicat că din ce în ce mai mulţi cetăţeni britanici vizitează sau se stabilesc în Cluj-Napoca, motiv pentru care a considerat necesar să facă această numire.

"Sunt foarte fericit că Marea Britanie este în proces de dezvoltare a relaţiilor cu Clujul. De exemplu, acum doi ani am înfiinţat o Cameră de Comerţ Britanico-Română. Directorul acestei camere de comerţ, Shajjad Hadier Rizvi, a făcut foarte mult şi pentru noi în ceea ce priveşte ajutorul acordat cetăţenilor britanici în dificultate aici, la Cluj. Şi datorită faptului că sunt din ce în ce mai mulţi cetăţeni britanici care vizitează sau locuiesc aici, în Cluj, am considerat potrivit să fac mai oficial acest rol şi am stabilit această funcţie nouă, este absolut unic în România, de consul onorific, iar Shajjad Hadier Rizvi este un om excelent pentru acest rol", a declarat ambasadorul britanic, în cadrul evenimentului de numire a consulului onorific.

La rândul său, Shajjad Hadier Rizvi, care este director al Camerei de Comerţ Britanico-Române şi fondator al Asociaţiei Little People Romania, a declarat că este o onoare pentru el să fie primul consul onorific al Marii Britanii în Cluj-Napoca, un oraş extrem de vibrant.

"Aş vrea să vă spun: ştiaţi că anul trecut au fost 326.000 de pasageri care au călătorit de la Cluj la Londra şi înapoi? Este cea mai populară destinaţie internaţională. Aşadar, în ciuda Brexit şi a tuturor provocărilor cu care ne confruntăm, Clujul este un loc în care britanicii vor continua să vină", a spus Shajjad Hadier Rizvi.

Întrebat de presă cum consideră că îi afectează pe oamenii de afaceri britanici modificările legislative din domeniul fiscal care au fost adoptate în România, Paul Brummell a spus că predictibilitatea este întotdeauna importantă pentru mediul de business.

"Cred că România este o ţară foarte primitoare şi cred că oamenii de afaceri britanici sunt aici cu mare plăcere. Bineînţeles, pentru business predictibilitatea este întotdeauna foarte importantă, schimbările legilor nu sunt întotdeauna foarte bine-venite pentru business", a afirmat ambasadorul.

Acesta s-a aflat marţi la Cluj şi pentru a avea o întâlnire cu cetăţenii britanici din regiune, cu care a discutat despre modificările pe care le-ar putea aduce Brexitul.

"Sperăm că guvernul britanic, împreună cu Comisia Europeană, a concentrat foarte mult în prima fază de negociere în ceea ce priveşte drepturile cetăţenilor. Pentru că recunoaştem că sunt 3 milioane de oameni din UE care locuiesc în Marea Britanie şi în jur de 8 milioane de cetăţeni britanici care locuiesc în UE. Deci, sperăm că în mare parte acordul din decembrie o să garanteze drepturile care există acum, pentru a evita ceva dramatic", a declarat Paul Brummell.

În ceea ce priveşte relaţia Marii Britanii cu România, diplomatul a apreciat că aceasta este în plină dezvoltare, atât din punct de vedere comercial, cât şi al relaţiilor din alte domenii.

"Ieşim din UE, dar nu ieşim din Europa, rămânem o ţară europeană, rămânem un prieten al României. De exemplu, 2017 a fost anul cel mai intens în istoria relaţiilor apărării între Marea Britanie şi România", a spus ambasadorul, care a amintit de exerciţiile bilaterale ale soldaţilor britanici şi români derulate la baza Kogălniceanu.

Paul Brummell a avut marţi o întâlnire la Cluj cu câteva zeci de cetăţeni britanici care fie au afaceri în România, fie locuiesc aici, fie sunt implicaţi în acţiuni caritabile.