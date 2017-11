Eveniment

Fost director SRI: Dispozitivul din locuinţa ministrului Carmen Dan se folosea pe vremea lui Ceauşescu

de mediafax, 30 noiembrie 2017, 13:02

Fostul director al Serviciului Român de Inforrmaţii din perioada 1997-2000, Costin Georgescu, consideră că aparatura care ar fi fost folosită în locuinţa ministrului de Interne, Carmen Dan, este una care se folosea acum 30 de ani, pe vremea lui Ceauşescu.

Publicitate

„Dacă se confirmă că era un dispozitiv de înregistrare, trebuie găsit cine l-a pus şi de ce l-a pus acolo. Îmi este foarte clar că nu este lucrarea unui serviciu de informaţii, pentru faptul că serviciile nu folosesc asemenea aparatură. La ora actuală, tehnica a evoluat în asemenea fel încât nu mai pot fi folosite tehnici de acum 30 de ani, care se puneau pe vremea lui Ceauşescu. Se mai pun şi azi, dar de către persoane private, cum, probabil, este şi în cazul doamnei Carmen Dan", a declarat, pentru MEDIAFAX, Costin Georgescu, fost şef al Serviciului Român de Informaţii.

Porivit acestuia, locuinţele membrilor Consilului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), din care face parte şi Carmen Dan, trebuie verificate periodic, pentru a se asigura faptul că nu există aparatură de interceptare. În cazul lui Carmen Dan, de acest lucru ar fi trebuit să se ocupe, potrivit lui Georgescu, Direcţia Generală de Protecţie Internă (DGPI) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

„Ce vreau eu să precizez, şi este extrem de important, este că toţi membrii CSAT trebuie să fie protejaţi împotriva oricăror imixtiuni în viaţa lor, dar şi în activitatea lor. Ca atare, în clipa în care un membru CSAT se mută într-un apartament, acesta trebuie verificat, iar locuinţa trebuie protejată împotriva eventualelor infiltrări şi periodic trebuie verificate dacă s-au pus dispozitive de ascultare", a mai declarat Costin Georgescu.



Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, miercuri seară, că a descoperit în locuinţa sa un dispozitiv de înregistrare şi că a sesizat în acest caz poliţia. Carmen Dan a precizat că a găsit dispozitivul de înregistrare audio în momentul în care a vrut să-şi pună telefonul la încărcat în priză, iar faţa prizei s-a desprins.

"Era un dispozitiv în perete. Nu era un dispozitiv la vedere pe care să îl poţi vedea în mod normal. Am considerat că este un aspect care are atribuţiile şi competenţa necesară. Am descoperit dispozitivul azi-după amiază, când am vrut să pun telefonul în priză. După-amiază. După şedinţa de Guvern. Dispozitivul nu era vizibil, consider că este o precizare importantă. La domiciliu este spaţiul meu privat. Este un dispozitiv funcţional", a declarat Carmen Dan, la Realitatea Tv.

Parchetul General a deschis, miercuri seara, dosar penal în acest caz pentru violare de domiciliu şi violarea vieţii private.

Potrivit purtătorului de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, dispozitivul de înregistrare găsit de ministrul Afacerilor Interne în locuinţa sa provine, din primele verificări, din zona privată, fiind vorba de un "dispozitiv ieftin, care poate fi cumpărat cu 200-300 lei de pe orice site". Purtătorul de cuvânt al SRI a mai declarat că Serviciul Român de Informaţii nu oferă protecţie contrainformativă niciunui membru al Guvernului României.

Direcţia Generală de Protecţie Internă (DGPI) din ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunţat că sprijină Poliţia şi Serviciul Român de Informaţii (SRI), pentru evaluarea situaţiei şi dispunerii măsurilor legale.