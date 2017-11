Eveniment

Fost șef SPP: SRI s-a implicat în dosare penale cu greutate

de Ziua de Cluj, 09 noiembrie 2017, 18:15

Dumitru Iliescu, fost director al Serviciului de Protectie si Paza in perioada 1990-1996, a sustinut in fata comisiei parlamentare de control al Serviciului Roman de Informatii si ulterior in fata jurnalistilor ca SRI s-a implicat in mai multe dosare ale unor oameni politici.

Fostul șef al SPP a enumerat, astfel, dosarele lui Catalin Voicu (PSD) si Dan Voiculecu - ambele soldate cu condamnari definitive, fostului judecator CCR Toni Grebla, dosarul ministrului muncii Lia Olguta Vasilescu, dar si dosarul baltii Belina.

"Elementul comun al lor este implicarea SRI n infaptuirea acestor dosare. Au fost vizate persoanele care au fost incomode. (...) Domnul (Florian) Coldea s-a dus la dl Daniel Morar si a cerut arestarea dlui Voicu. Domnul Morar a refuzat sa se implice intr-o asemenea actiune si atunci dl Coldea s-a dus la dna Kovesi si s-a decis modul de arestare a lui Voicu" a declarat Iliescu, dupa sedinta comisiei SRI.

Amintim faptul ca, potrivit unor informatii din presa anului 1998, Iliescu si Voicu au infiintat impreuna o firma denumita "Agentia Nationala de Paza, Protectie, Investigatii si Protocol SRL".

In ceea ce priveste dosarul Baltii Belina, Iliescu le-a spus celor din comisie, potrivit presedintelui comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda, ca a avut o "corespondenta" la finalul lunii august cu "o persoana din presa" care "i-a spus ca se pregateste ceva". "Ne-a aratat corespondenta, ca se vrea sa se ajunga la anumiti ministri si la dl Liviu Dragnea, elementele erau anterior punerii sub acuzare in septembrie. Si spunea ca se mai pregatesc astfel de situatii", a spus Manda la finalul sedintei, intr-o conferinta de presa, scrie Hotnews.