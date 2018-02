Eveniment

FOTO Trei accidente pe Calea Turzii, marţi dimineaţa. Primăria spune că va lua măsuri FOTO

de Ziua de Cluj, 13 februarie 2018, 11:07

Două doamne şi un domn au derapat marţi dimineaţa, în jurul orei 09.00, pe Calea Turzii, într-o zonă în care anual sunt înregistrate circa 20-30 de accidente. Există un limitator de viteză înainte de curbă, de 30 km/h, pe care şoferii îl ignoră.

Conducătorii auto intă în parapet sau în gardul casei de la numărul 216. "Deja ne cunoaştem cu politiştii. Sunt 20-30 de accidente pe an, am cerut autorităţilor să găsească o soluţie", a spus tânărul care locuieşte acolo. Reprezentantii DRDP au subliniat că zona este foarte periculoasă. "Acum 4 ani am avut exact pe acest tronson de drum un carambol cu 24 de maşini", şi-a amintit un angajat al direcţiei.

Întrebat în legătură cu acest subiect, primarul Emil Boc a declarat că, dacă Comisia municipală de sistematizare a circulaţiei recomandă, în zonă vor fi amplate praguri de sol. Amintim că, la început de ianuarie, au fost montate limitatoare de viteză şi separatoare de sens în partea de sus a Căii Turzii, înspre Obervator, pe sensul de coborâre.

Timp de aproape două ore, circulaţia rutieră pe sensul de mers către Feleacu s-a desfăşurat pe o singură bandă. Persoanele implicate în accidente au suferit contuzii uşoare.

"Într-adevăr, au fost trei accidente rutiere în acelaşi loc şi într-o perioadă foarte scurtă de timp. În fiecare caz, de vină a fost nerespectarea limitei de viteză de 30 de km/oră. Două dintre accidente s-au soldat cu rănirea uşoară a şoferilor, care erau singuri în maşină, iar al treilea doar cu pagube materiale", a declarat Sorin Precup, purtătorul de cuvânt al biroului de circulaţie rutieră din cadrul IPJ.