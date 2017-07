Eveniment

Gazonul Cluj Arena, în condiţii bune după concertul Depeche Mode FOTO

de Ziua de Cluj, 24 iulie 2017, 13:51

Depeche Mode a adus la Cluj-Napoca un număr de aproximativ 40.000 de fani. Consiliul Judeţean Cluj, proprietarul arenei, se declară mulţumit de aspectul gazonului după concertul de duminică seara.

"La ora 08.00 dimineața gazonul era deja eliberat de protecție și el se află în condiții foarte bune. Felicit organizatorii pentru modul în care au organizat acest concert și pentru respectarea raporturilor contractuale cu Consiliul Județean. Mă bucur că realizarea Cluj Arena s-a demonstrat a fi un succes care, iată, acum își arată roadele, an de an: megaconcerte, meciuri de fotbal la cel mai înalt nivel, evenimente culturale de excepție etc. Aceasta înseamnă bani aduși economiei Clujului și așezarea acestuia pe harta europeană a celor mai importante evenimente", transmit reprezentanţii CJ Cluj.