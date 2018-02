Eveniment

Ghiţă: Kovesi a fost acasă la mine la Ploieşti

de mediafax, 12 februarie 2018, 10:48

Omul de afaceri Sebastian Ghiţă a declarat duminică seara, la Antena 3, că Laura Codruţa Kovesi, şefa DNA, a fost la el acasă, la Ploieşti, acest lucru demonstrând relaţia apropiată pe care a avut-o cu aceasta.

"Până în 2014, aveam relaţii normale, Kovesi părea sănătoasă la cap atunci, mă întâlneam în multe locuri, nu am ştiut că va deveni o nemernica. Sunt dezamăgit de naiv şi tăntălău ce am fost. Când am văzut cum această fiinţă se transformă, am ţipat, nu mi-a trecut prin cap să îi înregistrez", a declarat Sebastian Ghiţă, la Antena 3.

Ghiţă a afirmat că şefa DNA a fost acasă la el.

"A venit la mine acasă, în Ploieşti, în casa mea. Era nu mai ştiu ce, o onomastica de asta, o zi, un eveniment privat. Au mai fost si alte persoane atunci. Apoi în vie, au văzut-o lăutarii, chelnerii. Sunt indignat că un om creditat cu atâta încredere a compromis o instituţie", a mai spus Sebastian Ghiţă.

Omul de afaceri a precizat că nu-şi mai aminteşte anul în care a fost prezentă Laura Codruţa Kovesi la el acasă.

Sebastian Ghiţă a dispărut în noaptea de 19 spre 20 decembrie 2016, când pleca de la un eveniment organizat de SRI. Acolo a participat în calitatea sa de membru al comisiei parlamentare de control, moment în care poliţiştii care îl filau, la cererea procurorilor, l-au pierdut. În perioada respectivă, mandatul de deputat al lui Ghiţă a expirat, rămânând fără imunitate. Acesta era cercetat şi judecat în mai multe cauze.

Fostul parlamentar a fost prins în Belgrad, pe 13 aprilie 2017. Sebastian Ghiţă a fost eliberat, la finalul lunii mai, 2017, în Serbia, după ce a plătit o cauţiune de 200.000 de euro, neavând însă voie să părăsească Belgradul.

În perioada în care acesta nu a fost de găsit, România TV, televiziune pe care Ghiţă o deţine, a prezentat mai multe înregistrări video în care omul de afaceri făcea dezvăluiri despre relaţiile personale pe care le avea cu Laura Codruţa Kovesi şi Florian Coldea, adjunctul SRI. În urma acestora, Coldea a decis să se retragă de la conducerea Serviciului, în timp ce Kovesi a negat că a avut o relaţie personală cu Sebastian Ghiţă.