Eveniment

Goțiu: Voi depune plângere penală împotriva lui Mirel Palada VIDEO

de mediafax, 14 septembrie 2017, 12:14

Senatorul USR de Cluj, Mihai Goțiu, a declarat că va depune plângere penală împotriva sociologului Mirel Palada și a precizat că din primele analize efectuate la IML rezultă că a fost agresat de fostul purtător de cuvânt al Guvernului Ponta.

Publicitate

"Acum va urma depunerea plângerii penale. (...) Probabil, săptămâna viitoare o să iau și certificatul medico-legal, se va elibera și voi merge mai departe. Consider că chiar și în acest caz justiția trebuie să-și urmeze cursul, oamenii trebuie să capete încredere în justiție și cred că este un caz mediatizat, așa încât nu voi face decât ceea ce am făcut și când am venit în Parlament", transmite Agerpres.

Întrebat despre analizele pe care le-a făcut la Institutul de Medicină Legală "Mina Minovici", Goțiu a spus: "Analizele constată faptul că a avut loc agresiunea, sunt leziunile la buză și la picior, nu e ceva grav, dar fac dovada agresiunii".

Senatorul USR Mihai Goțiu a fost agresat de sociologul Mirel Palada, fost purtător de cuvânt al Guvernului, în pauza de publicitate a unei emisiuni de la B1 TV

Cei doi s-au contrat în timpul emisiunii moderată de Nadia Ciurlin, iar în pauză lucrurile s-au agravat, Mirel Palada lovindu-l pe senatorul clujean.