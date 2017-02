Eveniment

Grindeanu: Voi face o propunere de ministru al Justiţiei săptămâna viitoare, ar putea fi o persoană apolitică

de mediafax, 17 februarie 2017, 09:34

Premierul Sorin Grindeanu ia în calcul nominalizarea unui independent la Ministerul Justiţiei, o propunere în acest sens urmând a fi făcută săptămâna viitoare.

"Am avut discuţii în aceste zile cu mai multe persoane. În perioada următoare o să mă decid, vreau să vă spun că iau extrem de serios să propun o persoană neimplicată politic, am avut discuţii cu câteva persoane care au în acest moment un background profesional dincolo de orice contestare, care au arătat şi au făcut în acest domeniu foarte multe lucruri, continuă în aceste zile, chiar şi în week-end întâlnirile pe care o să le am cu asemenea persoane pe care le consider eligibile. Probabil la începutul săptămânii viitoare, la mijlocul săptămânii viitoare o să fac o propunere şi ar putea fi una care nu face parte din coaliţia de guvernare, adică este o persoană apolitică", a declarat Sorin Grindeanu.