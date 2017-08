Eveniment

Guvernatorul BNR: Am zis că aşa e frumos, să nu iau şi pensie şi salariu de la Banca Naţională

de mediafax, 08 august 2017, 14:50

Guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, a explicat marţi că deşi are 46 de ani de vechime în muncă a decis să nu iasă la o pensie pe care ar urma să o cumuleze cu salariul.

„Am 46 de ani de activitate, am început în 1971 şi nu cred că s-ar aduna o lună dacă aş pune cap la cap toate concediile medicale. Banca Naţională oferă o anumită sumă - nu-mi cereţi să o definesc, pentru că orice termen se speculează - angajaţilor care împlinesc vârsta de pensionare. Eu nu am luat şi pensia, pentru că am zis că aşa e frumos, să nu iau şi pensie, şi salariu de la Banca Naţională", a spus Mugur Isărescu.

„Dacă o să tot insistaţi pe tema asta, probabil că la un moment dat o să-mi depun dosarul şi o să mă pensionez", a mai spus guvernatorul BNR.

Mugur Isărescu a ţinut să precizeze că Banca Naţională „nu este o instituţie bugetară, niciun leu de la bugetul de stat nu intră în BNR, în schimb banca centrală virează către bugetul de stat 80% din profiturile sale".