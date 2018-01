Eveniment

HOROSCOP de WEEKEND 20 - 21 ianuarie 2018

de Ziua de Cluj, 19 ianuarie 2018, 17:14

HOROSCOP de WEEKEND 20 - 21 ianuarie 2018 - Berbec

Sambata esti pe drum de dimineata. Ai un plan si nu vrei sa pierzi timpul. Nu mergi degeaba. Acolo unde ajungi cunosti o persoana cu care vei lega o prietenie de lunga durata.

HOROSCOP de WEEKEND 20 - 21 ianuarie 2018 - Taur

Incepi weekend -ul decis sa finalizezi o lucrare inceputa cu ceva vreme in urma, in casa, insa partenerul de viata s-a razgandit si incearca sa te convinga să renunţi. Pana la urma ajungeti la o intelegere...

HOROSCOP de WEEKEND 20 - 21 ianuarie 2018 - Gemeni

Nu esti genul care sa rateze intalnirile cu prietenii din weekend, insa aceste zile esti nevoit sa faci cu totul altceva. Nu-ti fa griji, intotdeauna se gaseste cineva care sa-ti povesteasca cu lux de amanunte ce s-a mai intamplat...

HOROSCOP de WEEKEND 20 - 21 ianuarie 2018 - Rac

Daca de obicei esti plin de energie, acum ti-e mai greu sa renunti la a mai sta in pat dimineata o vreme. Nu trebuie sa te grabesti, ai la dispozitie tot weekend-ul. Oricum, de mult nu ai mai petrecut doua zile doar lenevind.

HOROSCOP de WEEKEND 20 - 21 ianuarie 2018 - Leu

Te pregatesti sa incepi un proiect mai mare si nu vrei sa lasi nimic la voia intamplarii, asa ca iti petreci tot weekend-ul cautand informatii. Trebuie sa tii cont de experienta celor care au trecut deja prin situatii similare.

HOROSCOP de WEEKEND 20 - 21 ianuarie 2018 - Fecioara

Nu iti neglija sanatatea! Mereu ignori micile dureri de cap sau starile de oboseala pentru ca timpul nu iti permite sa te ocupi si de tine. Amana orice iti planuiai sa faci si profita de zilele libere din weekend sa te odihnesti mai mult.

HOROSCOP de WEEKEND 20 - 21 ianuarie 2018 - Balanta

Esti putin ingandurat. Iti pui tot felul de semne de intrebare privind cariera. Vrei sa iti dai seama daca faci ceea ce trebuie, daca esti la locul potrivit. Duminica te relaxezi: te vezi cu niste prieteni mai vechi.

HOROSCOP de WEEKEND 20 - 21 ianuarie 2018 - Scorpion

Nu mai ai rabdare. Abia astepti sa ajungi unde ti-ai programat in urma cu cateva zile. Esti bine dispus pentru ca stii ca o sa ai ocazia sa faci ceva ce iti doreai de mult. Nu va fi un weekend usor, dimpotriva, dar merita efortul.

HOROSCOP de WEEKEND 20 - 21 ianuarie 2018 - Sagetator

Sambata vei avea timp sa te odihnesti, insa duminica pregateste-te pentru tot felul de activitati solicitante. Ai acceptat sa participi la o actiune si acum nu mai poti da inapoi. Pana la urma, va fi distractiv.

HOROSCOP de WEEKEND 20 - 21 ianuarie 2018 - Capricorn

Totul va merge perfect in acest weekend. Ajunge la tine un zvon legat de o promovare, persoana iubita iti face o surpriza neasteptata, iar un prieten iti da o veste care te face sa sari in sus de bucurie.

HOROSCOP de WEEKEND 20 - 21 ianuarie 2018 - Varsator

Discutiile de la ultima sedinta te "urmaresc" si in weekend. Lucrurile nu au decurs tocmai cum ti-ai fi dorit si asta te-a indispus. Nu te mai framanta atat. Iesi in natura, intalneste-te cu prietenii, incearca sa uiti. Ai timp luni sa te gandesti ce e de facut!

HOROSCOP de WEEKEND 20 - 21 ianuarie 2018 - Pesti

Sambata participi la un eveniment unde intalnesti oameni importanti in domeniul in care muncesti. Culmea, nici in weekend nu scapi de oamenii de la job! Poti sa ramai si sa le zambesti frumos sefilor... Nu, te decizi sa pleci.