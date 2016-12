Eveniment

ÎCCJ decide pe 5 ianuarie dacă va emite mandat de arestare în lipsă pentru Sebastian Ghiţă

de mediafax, 30 decembrie 2016, 20:30

Procurorii anticorupţie au înaintat instanţei o cerere de înlocuire a controlului judiciar în cazul lui Sebastian Ghiţă, urmând ca judecătorii să decidă pe 5 ianuarie daca se vor emite un mandat de arestare în lipsă pe numele fostului deputat.

Publicitate

Solicitarea a fost înaintată de procurorii anticorupţie după ce Sebastian Ghiţă nu s-a prezentat joi dimineaţa la sediul Poliţiei din Ploieşti, în cadrul controlului judiciar, măsura preventivă fiind astfel încălcată. Fostul deputat era aşteptat joi dimineaţa, la ora 10.30, la sediul Poliţiei din Prahova, în cadrul controlului judiciar în dosarul în care este cercetat pentru dare de mită, cumpărare de influenţă, spălare de bani, şantaj, folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii şi conducererea unui vehicul fără permis. În acelaşi dosar sunt trimişi în judecată şi Liviu Tudose, fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti şi Aurelian Constantin Mihăilă, fost procuror general adjunct al Parchetului din Ploieşti, Viorel Dosaru, fost şef al IPJ Prahova, Constantin Ispas, ofiţer de Poliţie.

Articolul 215 din Codul de Procedură Penală prevede, la alin.7 că "în cazul în care, pe durata măsurii controlului judiciar, inculpatul încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile care îi revin sau există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, la cererea procurorului ori din oficiu, poate dispune înlocuirea acestei măsuri". Pe numele lui Sebastian Ghiţă poate fi emis mandat de urmărire naţională dacă judecătorii avizează arestarea în lipsă.

Omul de afaceri a fost căutat şi în baza unui mandat de aducere emis, pe 21 decembrie, de DNA Ploieşti după ce nu s-a prezentat la sediul instituţiei pentru audieri în dosarul "Ponta-Blair", dosar în care şi el este urmărit penal, dar în care nu are vreo măsură preventivă impusă.

Sebastian Ghiţă nu s-a prezentat la momentul citării în dosarul "Ponta-Blair", dar au mers avocaţii la sediul instituţiei, aceştia neputând oferi informaţii despre locul în care s-ar putea afla fostul deputat. Potrivit procedurii, pe baza mandatului de aducere emis de DNA, poliţiştii l-au căutat pe Sebastian Ghiţă la locuinţa sa din Ploieşti, dar şi în alte locuri pe care acesta le frecventa, însă nu l-au găsit.

La mai bine de o săptămână de la dispariţie, au apărut două înregistrări în care Sebastian Ghiţă vorbeşte despre sistemul judiciar din România şi despre personaje cheia din justiţie, din SRI şi din mediul politic. Ultima filmare a apărut joi seara, fostul parlamentar susţinând că toate dosarele privind oameni de afaceri din mass-media au fost măsluite şi că are informaţii despre cum a fost aranjată condamnarea lui Dan Voiculescu şi cum a fost fabricat dosarul lui Adrian Sârbu.

“Am văzut cu ochii mei ce a făcut Laura Codruţa Kovesi în dosarul Realitatea Media. Îşi dorea un caz spectaculos şi m-a folosit pentru a fabrica un dosar. Am auzit despre cazul lui Dan Voiculescu de la fostul preşedinte Traian Băsescu. Mi-a spus că are înregistrări cu felul în care s-a plănuit şi organizat închiderea lui Dan Voiculescu. La fel, am date şi informaţii despre felul în care acest sistem represiv l-a executat pe Adrian Sârbu. Toate dosarele cu patroni de media au fost măsluite, aranjate”, a declarat Sebastian Ghiţă într-o nouă înregistrare difuzată de postul România TV.

În prima înregistrare fostul deputat a făcut acuzaţii legate de modul în care a fost presat să facă denunţuri împotriva lui Liviu Dragnea, a povestit cum se întâlnea cu Laura Codruţa Kovesi şi un şef al staţiei CIA din România în sediile SRI şi cum a mers la petrecere la Sinaia cu şefa DNA şi Vasile Dîncu.