Idei pentru Cluj. Parc tematic "România în miniatură" şi Aleea celebrităţilor

de Anca Muresan, 28 iulie 2017, 12:10

Programul de Bugetare participativă derulat de Primăria Cluj-Napoca pune la încercare creativitatea cetăţenilor. Miza: 2 milioane de euro pentru finanţarea celor mai bune idei menite să îmbunătăţească viaţa urbei.

FOTO: Parcul tematic - Italia în miniatură

În prezent sunt înscrise peste 50 de propuneri, iar printre cele mai noi se numără un parc tematic - România în miniatură şi aleea celebrităţilor - personalităţi care au făurit România Mare.

Parc tematica - 150.000 euro

"Proiectul 'România în miniatură' are ca scop cunoaşterea, valorizarea şi promovarea patrimoniului cultural al României. Poate fi văzut ca un muzeul al prezentului în aer liber, dar şi un itinerar istoric, cultural şi artistic. De asemenea, acest proiect poate constitui o modalitate de a celebra împlinirea a o sută de ani de la Marea Unire. Multe oraşe au un asemenea parcuri tematice, însă în România nu există aşa ceva. Imaginile şi filmuleţul ataşate se referă la parcul tematic 'Italia în miniatură' de la Rimini. Proiectul de faţă vizează un parc similar care să aibă forma României şi unde să fie expuse miniaturi ale monumentelor istorice, religioase, culturale, arhitecturale, ale naturii, statui ale diferitelor personalităţi, etc. Scopul e ca fiecare persoană care intră în acest parc tematic să îşi poată face o imagine despre istoria, cultura şi geniul creator al poporului român. Proiectul se adreseaza tuturor, indiferent de vârstă sau condiţie socială, inclusiv turiştilor străini care ajung la Cluj, dar nu au timp să viziteze toată ţara. Costurile de realizare a proiectului vor fi amortizate în timp sau chiar în jumătăţite astfel: - taxa intrare în parc (venituri mai mici, dar constante); - închiriere spaţii comerciale (venituri mai mari); - vânzare de materiale promoţionale şi publicitate", este propunerea lui George Costea.

Aleea celebrităţilor - 10.000 euro

Clujeanul mai propune şi ''Walk of Fame, un fenomen care s-a răspândit în toată lumea şi cu precădere în sfera show-biz. "Există aşa ceva şi la Bucureşti (Aleea Celebrităţilor). Ceea ce nu am descoperit însă nicăieri este un Walk of Fame dedicat figurilor istorice. Să fie pentru că ne vine greu să le asociem numele cu noţiunea de celebritate? Posibil. Însă unele dintre aceste figuri au avut mai mulţi "foloweri" (la propriu) decât celebrităţile de azi şi cu siguranţă un impact mai mare şi de durată. Multora dintre aceste personaje le datorăm limba pe care o vorbim, graniţele între care trăim, moştenirea culturală şi artistică din care ne inspirăm şi care în final ne fac unici printre celelalte popoare. De la Traian şi Decebal la Mihai Viteazu, de la diaconul Coresi la Eminescu şi de la Nicolae Bălcescu la cardinalul Iuliu Hossu, fie ca au luptat pentru pământ, dreptate, unitate, o lume mai bună, un lung şir de personalităţi istorice au contribuit la implinirea visului de unitate al românilor şi în final Marea Unire". Evident, aleea ar urma să fie plasată într-o zonă centrală.

Proiectele clujenilor pot fi depuse până în 20 august 2017, iar cele care obțin cel mai mare număr de voturi vor fi implementate de către Primăria Cluj-Napoca începând cu 2018. Este primul proces de bugetare participativă online din România, prin care municipalitatea urmărește implicarea directă în luarea deciziilor privind proiectele orașului a tuturor celor care locuiesc, muncesc sau studiază în Cluj-Napoca și au cel puțin 18 ani.