Încă o premieră pentru România de la Cluj. Proiect de educaţie istorică

de mediafax, 24 aprilie 2017, 11:04

Un proiect în premieră naţională, intitulat ”Labirint prin timp”, prin care se încurajează educaţia istorică în rândul familiilor, a fost lansat de o asociaţie din Cluj-Napoca. Proiectul prevede recrearea unui război antic de ţesut, a unui altar roman,a unei grădini romane şi a unei case dacice.

Fondatorul Asociaţiei „Virtus Antiqua" Cluj-Napoca, Ana Maria Gruia, a declarat că activităţile se vor derula pe tot parcursul acestui an la Camp Virtus, un parc istoric care se întinde pe un teren de un hectar situat la 8 kilometri de Cluj-Napoca.

"Am lansat proiectul <Labirint prin timp>, în premieră naţională, care se va derula pe tot parcursul acestui an la Camp Virtus, un parc istoric care se întinde pe un teren de un hectar situat la 8 km de Cluj-Napoca. Proiectul se adresează în special familiilor şi dorim să încurajăm educaţia istorică şi să cultivăm dorinţa de cunoaştere şi protejare a patrimoniului material legat de istoria antică de pe teritoriul României. Vom recrea un război antic de ţesut şi vom confecţiona ţesături inspirate de antichitate, tunici romane, din lână, cânepă sau in, vom realiza şi picta un altar roman, vom construi un atelier de olărit unde vom produce ceramică tipică pentru romani, celţi şi daci pe care le vom arde <la groapă>, vom definitiva grădina romană şi vom planta diverse aromatice folosite în bucătăria antică, dar vom construi şi o căsuţă dacică. De asemenea, vom construi un cuptor antic din lut şi vom experimenta reţete culinare dacice şi romane", a spus Gruia.

În cadrul proiectului, în toamnă, se va realiza şi un eveniment de reconstituire istorică timp de două zile, iar Camp Virtus va fi transformat într-un labirint care va include un traseu cu diferite secvenţe de viaţă militară sau civilă antică - şcoala de gladiatori, cohortă de auxiliari romani, daci.

"În fiecare zonă a labirintului publicul poate asista la demonstraţii - lupte de gladiatori, manevre militare, ritualuri antice, dansuri, şoimărit, gătit, copt pâine şi poate participa la activităţi interactive, cum ar fi probare de costume şi echipamente, jocuri antice, degustări, tir cu arcul şi praştia antică, realizare de parfumuri, ţesut, olărit, cosmetică şi coafură antică", a subliniat Ana Maria Gruia.

Proiectul "Labirint prin timp" are o valoare de circa 10.000 de euro şi este co-finanţat de Administraţia Fondulului Cultural Naţional (AFCN).

Primele activităţi vor începe la sfârşitul lunii aprilie.