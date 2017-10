Eveniment

Începe Târgul de Cariere de la Cluj. Cine angajează

de Ziua de Cluj, 23 octombrie 2017, 12:19

Târgul de Cariere Cluj - Global își deschide porțile marți și miercuri, 24-25 octombrie, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, unde peste 80 de companii și organizații oferă oportunități de carieră celor care vor să facă următorul pas în viața lor profesională.

La această ediție vor fi prezente companii din toate domeniile de activitate, de la Inginerie la IT, Retail, Call Center, Financiar, până la Automitive sau Industria Farmaceutică, Transport, Energie sau HoReCa.

Spre exemplu, Bosch România angajează ingineri și working stundent în domeniul tehnic. Genpact are o sută de posturi libere în Cluj, iar Steelcase are dschise 30 de poziții (vorbitori de limba franceză sau germană, în domenii ca IT, inginerie, design, financiar, administrativ, HR, marketing, sales). Aceeași companie oferă programe de internship pentru studenți.

Welocalize angajează IT Support Engineers (3 ani de experiență), Project manageri și Talent Finding Admin. "Avem nevoie de persoane talentate, cu abilități excelente de comunicare, abilități de prioritizare și de gestionare a timpului, soluții de rezolvare a problemelor", arată reprezentanții companiei. De asemenea, Jac Travel caută viitori colegi pentru Call-Center, IT, Financiar, HR, Content sau Servicii Clienți.

Printre angajatorii care vin marți și miercuri la Sala Polivalentă se numără Bombardier, Emerson, Genpact, Lidl, Purolite, Star Transmission, Steelcase, Thomsons, VCST Automotive Production, Vertiv, Arrk Research, Banca Transilvania, Bosch Romania, Bosch Rexroth, CSi Romania, DeLonghi România, E.ON, Electrolux, Energobit, Fildas, Heisterkamp Transport, JacTravel, Office Depot, MMM Autoparts SRL, Plexus, Premier Pro Management, Saint-Gobain Rigips, SMR Automotive, Stradale, TenarisSilcotub, Terapia, Vodafone Romania, Welocalize și multe alte companii.

Vor fi prezenți la TdC și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj și cei ai Jandarmeriei Române. Aceștia din urmă își vor prezenta oferta de studii pentru instituțiile militare de învățământ.

De asemenea, Mc Donald's, EXL, CIE Matricon, Universal Alloy, ProCredit Bank, Sta Travel, Pizza Hut, KFC, Vos Logistics, Arvato, Zolner, Sykes, Express Learning, Ulma Packaging, VidaXL, Kuka, Jysk, Deltamed, Leroy Merlin, Profi, UPC, Transgor Logistik, Cerved, Leoni, Auchan, Cora, Gaus, Gameloft, APS, Seko Sieta, Uber, Wesse, Absolute Jobs, FSA Romania, Eckerle, Lugera, Food Squad, EVW Holding și Asitel vor participa la TdC Cluj-Global.

Fă-ți gratuit poză de CV

Pentru prima dată la Târgul de Cariere, candidații vor putea să-și facă gratuit o poză de CV. "Vom amenaja Photo Booth TdC, locul unde toţi participanţii vor beneficia de o şedinţă foto, pentru a-şi pregăti poza de CV. În acest demers suntem sprijiniţi de partenerii noştri de la Hola Media, alături de Gett's Color Bar Platinia, care vor oferi gratuit şi servicii de make-up şi hair styling la faţa locului", declară Mihai Cotos, fondatorul Târgului de Cariere.

VR și Gaming

O altă zonă dedicată activităților va fi cea de Virtual Reality (VR) și de Gaming, unde cei prezenți vor putea explora fascinanta lume virtuală cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație sau vor putea încerca renumitele jocuri arcade.

Speed Challenge și Workshop gratuit

În cadrul evenimentului, compania Star Transmission organizează Speed Automotive Challenge: asamblarea unei cutii de viteze de ultimă generație în doar zece minute.

Miercuri, 25 octombrie, de la ora 14.00, compania Bosch organizează workshop-ul "Lat-est Trends in Surface Mounting Technology", dedicat studenților sau absolvenților de Inginerie și Electronică. Participarea este gratuită, iar înscrierile se fac aici: http://www.targuldecariere.ro/cluj-global/seminarii/



Vizitează Standul de Demisii

În cadrul TdC, vizitatorii se pot adresa specialiștilor în recrutare și psiholologilor de la Standul de Demisii. Candidații pot cere sfaturi despre procedurile legale pe care trebuie să le respecte în cazul unei demisii, precum și despre posibilități de luat în calcul pentru construirea următorilor pași în carieră.



Târgul de Cariere Cluj - Global, ajuns la a 23-a ediție, se desfășoară în 24-25 octombrie la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, iar intrarea este liberă. Evenimentul va fi urmat pe 26-27 octombrie de Târgul de Cariere în IT.