INTERVIU Danileţ. De la justiție în epoca Năstase, la problema drogurilor în Cluj

de Ziua de Cluj, 10 noiembrie 2017, 10:03

Magistratul Cristi Danileț, judecător la Tribunalul Cluj și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a vorbit despre pachetul de legi pregătit de ministrul Justiției, despre cum se făcea justiție în epoca Năstase, răspunderea magistraților, legalizarea droguriulor, eliberarea celor 529 de deținuți de acum câteva săptămâni și multe altele

Dumneavoastră sunteți judecător la Tribunalul Cluj. Să zicem că aveți în momentul acesta un dosar în care este implicat un politician. Vă temeți că, dacă acest pachet de legi trece, va putea veni Inspecția Judiciară să vă caute nod în papură?

Cristi Danileț: Eu m-am întors la tribunal din luna lui ianuarie. Până acum am avut două verificări disciplinare, un avocat, respectiv o parte s-au plâns de conduita mea în sală și acest loc a trebuit verificat de către Inspecția Judiciară. S-au clasat cele două sesizări, pentru că s-au audiat înregistrările făcute.

Într-unul din cazuri, reclamația a fost că nu i-aș fi oferit ultimul cuvânt inculpatului, într-o cauză suficient de notorie în Cluj, este vorba de o înșelăciune cu zeci sau sute de apartamente, iar persoana care s-a prezentat în fața mea a avut o atitudine pe care am considerat-o necuviincioasă și am fost nevoit să îi retez cuvântul de câteva ori, dar în limitele procedurale, spun eu. El a spus că nu. Și atunci a trebuit sesizată Inspecția să verifice dacă eu am respectat întru totul procedura sau, în mod abuziv, nu l-am lăsat să vorbească.

Ei, închipuiți-vă acum că cel din fața mea ar fi fost un politician sau un influent om de afaceri, cu prieteni în mediul politic, poate chiar în același mediu politic în care se învârte și ministrul Justiției. Să presupunem că Inspecția Judiciară ar fi subordonată direct ministrului Justiției.

Păi, cu un simplu telefon, obții o inspecție împotriva lui Danileț. Și ministrul Justiției își trimite inspectorii, iar ei n-o să mă ia doar în acel dosar, o să mă mai verifice în vreo zece dosare. Și poate o să i se pară că cravata îmi stătea strâmb sau că am intrat cu un minut mai târziu în sala de judecată sau că, într-adevăr, i-am retezat cuvântul acelei părți, deși de vreo două ori m-a persiflat.

Judecătorii se tem de eventuale abuzuri cărora le pot cădea pradă, nu de inspecție în sine. Eu, sincer, mă simt liniștit cu Inspecția Judiciară care acum se află la CSM, dar dacă aș ști că trece înapoi spre Ministerul Justiției sau către un alt organism încă nedefinit - pentru că în proiectele ajunse la Parlament se spune că Inspecția trece în coordonarea unui Comitet Național de Integritate despre care nu se spune din cine este alcătuit.

Ați fost judecător și înainte de 2005, în perioada aceea când Inspecția Judiciară era sub control politic.

În '98 am intrat în justiția română. Și am prins Inspecția Judiciară care era la ministrul Rodica Stănoiu. O perioadă foarte dură, foarte crudă a justiției române.

În 2004 au apărut celebrele stenograme în presă, din care reieșea că justiția se făcea atunci la partid. Ați avut probleme în perioada aia?

