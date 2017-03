Eveniment

Înverzeşte Parcul Central din Cluj

de Anca Muresan, 29 martie 2017, 10:32

Anotimpul rece, picnicurile şi plimbările clujenilor, cât şi evenimentele desfăşurate pe parcursul anului trecut au dus la dispariţia ierbii pe zone întinse din Parcul Central. Primăria promite să îndrepte situaţia în aprilie.

Publicitate

"Vă comunicăm faptul că în perioada imediat următoare, respectiv în săptămâna 3-7 aprilie 2017, în funcţie de condiţiile meteo, vom interveni prin supraînsămânţare şi fertilizare în tot Parcul "Simion Bărnuţiu", răspunde municipalitatea la o sesizare făcută prin aplicaţia My Cluj.

Primăvara abia ce-şi face apariţia, că cel mai mare parc al oraşului este plin ochi şi nu doar la final de săptămână. Aşa cum şi trebuie de altfel să fie.

Amintim că printre cele mai importante evenimente culturale ce vor avea loc şi în acest an în Parcul Central se numără Marea Hămăceală, Jazz in the Park şi Untold.

În 2017, festivalul Jazz in the Park va avea loc în perioada 26 iunie-2 iulie. Va cuprinde tot orașul și crește pe trei priorități - muzical, ca mărime și ca impact în comunitate. Concertele de de pe malul Someșului și din Parcul Central vor fi cu intrare liberă, iar la concertele de la Opera Maghiară și la petreceri accesul va fi pe bază de bilet. În total, anul viitor sunt așteptați la Jazz in the Park aproximativ o sută de artiști: Viva Vox, Mammal Hands, Coma, JazzyBIT, Sebastian Spanache Trio și C.A.L.I. Quartet sunt câteva din formaţiile confirmate.

Untold va avea loc între 3 şi 6 august pe Cluj Arena, la Sala Polivalentă şi în Parcul Central, iar headlineri sunt DJ-ii Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Martin Garrix, Axwell & Ingrosso şi Steve Aoki.