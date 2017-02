Eveniment

Iohannis a semnat decretul pentru desemnarea Anei Birchall ministru interimar al Justiției

de mediafax, 10 februarie 2017, 15:01

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de numire a Anei Birchall în funcţia de ministru interimar al Justiţiei şi pe cel de eliberare din funcţie a lui Florin Iordache, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului prin demisia lui Florin Iordache din funcţia de ministru al Justiţiei, precum şi decretul pentru desemnarea Anei Birchall, ministrul delegat pentru Afaceri Europene ca ministru interimar al Justiţiei.

Guvernul a anunţat joi că ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, este propunerea premierului Sorin Grindeanu pentru a asigura interimatul la ministerul Justiţiei. Anunţul a venit în condiţiile în care Florin Iordache a declarat joi că demisionează din fruntea Ministerului Justiţiei.

"De când am venit la Ministerul Justiţiei, mi-am propus şi am efectuat toate demersurile legale pt a remedia o serie de probleme existente şi destul de sensibile. Aşa cum aţi văzut şi dumneavoastră, toate iniţiativele asumate sunt legale şi constituţionale. Proiectele propuse sau aflate în dezbatere publică organizată de Ministerul Justiţiei, iar acum sunt în dezbatere parlamentară... Cu toate acestea, pentru opinia publică nu a fost suficient, drept pentru care am hot să-mi înaintez demisia din funcţia de ministru al Justiţiei", a spus Florin Iordache, după şedinţa Executivului.Ana Birchall a urmat cursurile de masterat şi doctorat în drept la Yale Law School din SUA şi a lucrat ca avocat colaborator la firma de avocatură White & Case LLP din New York.

Ulterior, a lucrat la Ministerul Afacerilor Externe şi comisia pentru politică externă a Senatului, iar în intervalul iulie 2012- decembrie 2012 a fost consilier al premierului de atunci, Victor Ponta, apoi Înalt Reprezentant pentru afaceri europene şi parteneriat cu SUA. Ea mai fost secretar şi apoi preşedinte al comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor.

Interimatul se asigură pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.

Iohannis a semnat numirea, ca ministru interimar pentru Mediul de Afaceri, a lui Alexandru Petrescu

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul de numire în funcţia de Ministru Interimar pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a lui Alexandru Petrescu, cel care ocupă şi funcţia de ministru al Economiei.