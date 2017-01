Eveniment

Ipocrizia românească naște monștri | Editorial Rareș Bogdan

de Rares Bogdan, 21 ianuarie 2017, 12:51

Poate să mă lămurească cineva când sunt Alegerile Locale în acest an, pe 6 februarie sau pe 6 martie? Firea a pierdut din nou ocazia să tacă inteligent.

Ce ne arata Incendiul prin care a ars Bamboo? Simplu, LEGEA NU EXISTA in aceasta tara. E o poveste inventata pentru cei multi care de cele mai multe ori sunt considerati si prosti de Puternicii Zilei. Nu am invatat absolut nimic dupa Colectiv. In continuare nu exista proceduri clare si in continuare functioneaza sute de cluburi si restaurante fara autorizatii in tara aceasta. Agitatia acelor luni dupa plecarea la Ceruri a celor 64 de Ingeri a trecut si nesimtirea si SPAGA a intrat in normalitatea de zi cu zi in relatia Autoritate-Agent Economic pus pe rele. Traim in tara unde agentul economic corect este considerat fraier si unde smecherul si talharul este zeificat ca fiind DESCURCARET.

Am auzit-o pe Madame Firea vorbind. Cred ca e in campanie electorala avand in vedere ca peste cateva zile sau saptamani avem Alegeri Locale..... altfel, cred sincer ca nu putea bate campii cu gratie in halul asta si nici nu putea fi chiar atat de populista.

Adica tantica aceasta s-a instalat de 8 luni la Primaria lui Pache si tocmai ne explica cu nonsalanta ce va face impotriva Cluburilor ce functioneaza fara autorizatie! Doamna, cu respect va informez ca sunteti Primarul Capitalei Romaniei deja de 8 luni de zile, ca langa Dumneavoastra sunt 6 primari de Sector din partidul Dumneavoastra! Nu mai incercati sa vindeti gogosi pentru ca TOT ce se intampla in acest oras acum va poate fi imputat direct si Dumneavoastra si celor 6 colegi ai Dumneavoastra dintre care 3, inclusiv la Primaria sector 2 conduc Administratiile Locale de minim un an si jumatate/doi din diverse motive (Ontanu/Piedone scosi cu catuse afara de acolo!).

Deci, sa fie cat se poate de clar, tragedia din Colectiv se poate repeta oricand si aproape oriunde pentru ca Dacian cu ai lui au facut pe Dracu ghem si nu au reusit nici macar sa rezolve clar chestiunile procedurale si legale cu privire la modul de functionare si de avizare al unui astfel de stabiliment. Au venit sa faca putina lumina in hatisul si mizeria absoluta lasata de politicienii ultimilor 27 de ani si au sfarsit invinsi de Sistemul Infractional din Inalta Administratie sau de propria lor inadecvare si incompetenta! Alegeti Dumneavoastra. Deci sa fie clar, sa nu avem dubii dupa asta, Doamnei Firea ii reprosez ca a vorbit sa se afle in treaba uitand ca dansa deja conduce acest oras si putea sa ordone controale in astfel de locuri sau macar sa ceara colegilor primari de sector sa faca acest lucru iar Domnului Ciolos ii reprosez ca nu a reusit impreuna cu ai sai colegi de Guvern sa rezolve macar chestiunile procedurale si administrative care au dus pron ricoseu si la Caderea Guvernului Ponta, adica pe intelesul talibanilor ca nu a reusit sa ma faca sa cred ca o tragedie precum Colectiv nu s-ar fi putut repeta in timpul guvernarii sale.

Sa fie si mai clar: Guvernul Ciolos a amanat aplicarea legii care permitea inchiderea imediata a cluburilor si discotecilor sau restaurantelor si barurilor ce functioneaza ilegal sau fara a respecta legislatia si reglementarile privitoare la incendii si siguranta alimentara.

Asta e tara unde hotii, talharii, prostii si ticalosii sunt considerati abili, decurcareti, smecheri si eroi urbani. Hai siktir!