Eveniment

Italia: Despăgubiri pentru un angajat care a dezvoltat o tumoare cauzată de folosirea telefonului mobil

de Ziua de Cluj, 21 aprilie 2017, 12:38

În premieră mondială, un tribunal din Italia a stabilit că un angajat trebuie compensat după ce a dezvoltat o tumoare cerebrală cauzată de utilizarea excesivă a telefonului mobil.

Publicitate

Decizia instanţei a venit după ce experţii legişti au stabilit, probabil în premieră, o relaţie de cauzalitate într-un astfel de caz, relatează ziarul La Repubblica.

Un bărbat în vârstă de 57 de ani, angajat al companiei italiene Telecom, a dezvoltat o tumoare cerebrală pentru că ar fi utilizat telefonul mobil 15 ani, mai mult de trei ore pe zi. În acest caz, o instanţă din oraşul Ivrea (regiunea Piemonte) a stabilit că angajatul trebuie să primească despăgubiri din partea Institutului Naţional italian pentru Asigurări în caz de Accidente de Muncă şi Boli Profesionale (INAIL), potrivit ziarului La Repubblica şi agenţiei de presă Adnkronos.

"Pentru prima dată în lume, o sentinţă de prim grad a recunoscut o legătură cauzală între folosirea excesivă a telefonului mobil şi o tumoare cerebrală", au declarat avocaţii victimei, Renato Ambrosio şi Stefano Bertone.

Angajatul, care a folosit telefonul în interes de serviciu, timp de 15 ani, peste trei ore pe zi, a fost diagnosticat în 2010 cu o tumoare benignă care i-a creat o dizabilitate permanentă. Tribunalul din Ivrea a condamnat INAIL la plata unei indemnizaţii permanente acestui angajat, relatează Mediafax.

"Este o sentinţă extrem de importantă; faptul că se recunoaşte o cauză oncogenă în câmpurile electromagnetice generate de telefoane mobile este un semn că avansează cunoştinţele ştiinţifice. Telefonul mobil este un dispozitiv tehnologic care emite unde electromagnetice de frecvenţă înaltă, aparatul fiind utilizat zilnic de peste 40 de milioane de italieni. De aceea, este important ca toată lumea să fie la curent cu riscurile. Este important să fie analizată problema şi fie luate contramăsuri", a argumentat avocatul Stefano Bertone, citat de agenţia Adnkronos.

Angajatul Telecom care s-a îmbolnăvit de neurinom al nervilor cranieni, Roberto Romeo, speră că sentinţa în cazul său va fi de ajutor şi altor persoane. "Nu vreau să demonizez folosirea telefonului mobil, dar pentru a se evita ceea ce mi s-a întâmplat trebuie să se ştie care este modul corect de utilizare. Iniţial, am crezut că aveam o infecţie la o ureche, dar apoi am aflat că era ceva mult mai grav", a declarat Roberto Romeo, pentru cotidianul La Repubblica, explicând că era obligat să utilizeze telefonul mobil în interes de serviciu, pentru că era trimis mereu pe teren sau în afara programului.

"Timp de 15 ani, am avut nenumărate convorbiri telefonice, de 20-30 de minute, acasă, în maşină. Am început să am senzaţia permanentă de ureche înfundată, nu mai auzeam bine. În anul 2010, am fost diagnosticat cu o tumoare. Acum, nu mai aud nimic cu urechea dreaptă pentru că mi-a fost eliminat nervul acustic", a precizat el.