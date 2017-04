Eveniment

Jinarsul de prune Lujerdiu, produs de 500 de ani într-un sat din Cluj, marca înregistrată preferată de turişti

de mediafax, 02 aprilie 2017, 11:17

Jinarsul de Lujerdiu, produs din prune galbene care cresc în comuna Corneşti, din judeţul Cluj, este marcă înregistrată la OSIM. Băutura este folosită ca mijloc de promovare turistică, fiind preferată unui whisky vechi de 12 ani.

Comuna Corneşti este singura din România care a înregistrat la OSIM Jinarsul de Lujerdiu, făcut doar din prunele galbene care cresc pe raza localităţii. Primarul comunei Corneşti, Dorel Julean, a declarat că demersurile pentru înregistrarea jinarsului au început în 2009 şi au fost încheiate în 2013.

„La noi în Corneşti există o tradiţie unică în Transilvania. În afară de prune, alte fructe nu prea se fac, decât prune galbene din satul Bârlea, din care se face jinars. Din 2009, de la primul mandat de primar, m-am preocupat de agroturism, de susţinerea turismului în comună, şi este foarte greu să faci turism în mediul rural fără să ai un produs autentic. Şi atunci am început demersuri pentru obţinerea mărcii înregistrate la OSIM pentru Jinarsul de Lujerdiu, iar în 2013 am reuşit. Titularul mărcii este comuna Corneşti, beneficiari fiind toţi producătorii de jinars de pe Valea Lujerdiului. Suntem singura comună din ţară care deţine o marcă înregistrată şi a trebuit să facem dovada că de 500 de ani se produce acest jinars de prune, am prezentat documente ale vremii, declaraţii ale bătrânilor satului. Am ales denumirea de Lujerdiu după numele văii care străbate toate cele nouă sate ale comunei şi folosim marca înregistrată pentru promovarea turistică a zonei”, a spus Julean.

Potrivit acestuia, reţeta de preparare a Jinarsului de Lujerdiu este respectată cu stricteţe de locuitorii Corneştiului, prunele fiind adunate în perioada august – septembrie după care sunt lăsate la macerat pâna în noiembrie – decembrie.

„Jinarsul este făcut doar din prunele galbene care cresc în zonă. Are între 50 şi 55 de grade, se produce numai în vase de aramă vechi de sute de ani şi se fierbe de două ori. Pentru prima fierbere folosim lemne uscate, iar la a doua fierbere nu se folosesc lemnele de la prima, ci se pun lemne mai verzi sau lemne de răchită”, a explicat primarul.

Jinarsul de Lujerdiu este produs în circa 500 de gospodării din satele Corneştiului, cantitatea fiind cuprinsă între 50 şi 150 de litri, în funcţie de prunele adunate de localnici.

„Băutura este servită sutelor de turişti români sau străini, îi atragem cu acest produs unic pot spune, pe care numai aici îl pot degusta, avem numai reacţii pozitive din partea lor. Au fost musafiri care au preferat Jinarsul de Lujerdiu în locul unui whisky vechi de 12 ani. Din ce am constatat noi de-a lungul anilor, acest jinars are şi efecte pentru sănătatea omului fiind un digestiv extraordinar. De asemenea, ajută şi la scăderea tensiunii, are o proprietate fantastică de dilatare a vaselor de sânge şi încălzeşte stomacul, ajutând digestia”, a precizat edilul.

Producătorii de jinars din Corneşti se confruntă, însă, cu o mare problemă care a afectat producţia din ultimii trei ani, din cauza faptului că au îngheţat florile pomilor.

„Acum se bea şi se vinde ceea ce este pe stoc, iar oamenii aşteaptă o redresare a vremii. Puteau să meargă să cumpere prune din altă parte, dar nimeni nu face aşa ceva, de aceea jinarsul nostru este unic, nu se amestecă prunele, nu se amestecă şi alte fructe”, a mai spus primarul din Corneşti.

Litrul de Jinars de Lujerdiu se vinde cu 50 de lei.