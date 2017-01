Eveniment

Kovesi despre afirmațiile lui Ghiță: Nu comentez declarațiile unui inculpat fugar

de Ziua de Cluj, 09 ianuarie 2017, 14:46

Procurorul şef al DNA Laura Codruţa Kovesi a refuzat să comenteze declaraţiile lui Sebastian Ghiţă privind unele întâlniri cu aceasta, calificându-l "un inculpat fugar", care are dosare instrumentate de DNA, unele în judecată, "nu doresc să intru în dialog cu el".

Cele mai importante declaraţii:

Sper sa va reamintiti inca din aprilie cand de la tribuna Parlamentului a acuzat DNA si a facut afirmatii denigratoare si tendentioase. Nu comentez declaratiile unui infractor fugar.

În ceea ce priveste atacurile care sunt in ultima perioada cu privire la sistemul de justitie as avea mai multe comentarii. Sunt atacuri facute de inculpati care sunt cercetati in dosarele DNA. Acesta atacuri sunt facute datorita faptului ca DNA si-a permis sa deranjeze inculpatii. Am observat in ultima perioada ca desi am facut mai multe demersuri institutionale aceste atacuri au continuat. La sfarsitul anului trecut am facut sesizari la CSM cu privire la afirmatiile tendentioase. Am sesizat CNA cu privire la 12 emisiuni. Incepand de astazi am reluat dialogul institutional cu CSM. Raspunsul meu la aceste afirmatii il veti gasi in acea sesizare pe care il voi face public in momentul in care voi veni la birou.

Domnul ministru ne-a invitat la o discutie privind bugetul DNA, nevoia de a ne ajuta in ceea ce priveste resursele umane. Am profitat de aceasta invitatie pt a aduce pe masa toate aceste sesizari. Am depus in copie toate demersurile institutionale.

Nu pot sa va confirm in acest moment niciun fel de informatie cu privire la acest lucru.

Despre dosarul lui Sebastian Ghita: „In acest dosar noi am dispus masura controlului judiciar si obligatia de a nu parasi tara, masura unui filaj catre politia Romana. Noi ne-am luat masuri de precautie."

Teza mea de doctorat este corecta, ea a fost verificata de 2 ori. Din punctul meu de vedere, subiectul este inchis. - a declarat Laura Codruta Kovesi dupa intalnirea cu ministrul Justitiei, Florin Iordache.