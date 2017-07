Eveniment

Kovesi, despre înregistrările apărute în spaţiul public: Nu sunt autentice. Sunt expresii pe care nu le folosesc

de mediafax, 16 iulie 2017, 20:49

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, referitor la înregistrările apărute în spaţiul public, că acestea nu sunt autentice, discuţiile fiind prelucrate, existând expresii pe care nu le foloseşte, iar discuţia nu respectă nici măcar cronologia şedinţei.

„Nu sunt autentice, sunt prelucrate. Sunt pasaje dintr-o discuţie pe care eu am avut-o în cadrul unei şedinţe de lucru desfăşurată în interiorul DNA. Ceea ce s-a prezentat la televizor sunt pasaje prelucrate. Sunt anumite afirmaţii pe care nu le-am făcut. Sunt anumite afirmaţii pe care le-am făcut. Să vă explic contextul în care au fost făcute anumite afirmaţii. Încă de la începutul anului am dsipus mai multe controale la diverse structuri ale DNA, atât teritoriale, cât şi din Structura centrală, iar în activitatea noastră obişnuită avem astefel de şedinţe cu procurorii în care discutăm situaţia unor dosare, în special situaţia dosarelor vechi, adică dosare care s-au înregistrat în urmă cu un an de zile, cu doi ani de zile. Acea şedinţă a fost o şedinţă de lucru, o şedinţă operativă în care s-a discutat situaţia dosarelor aflate pe rolul unei secţii a DNA. Au fost prezenţi procurorii cu funcţii de execuţie, precum şi procurorii cu funcţii de conducere. În acea şedinţă s-au discutat dosarele aflate în lucru la procurori. Nu s-au discutat informaţii publice, ci chestiuni din dosarele pe care noi le avem şi care se află în lucru la procuror. Astfel de şedinţe sunt obişnuite în activitatea noastră", a explicat Laura Codruţa Kovesi, într-un interviu pentru ziare.com.

Şefa DNA a adăugat că, în prezent, ar putea fi în pericol chiar dosarele pe care procurorii anticorupţie le investighează, pentru că în acea şedinţă s-a discutat despre cazurile care sunt în lucru şi despre ce activităţi au făcut procurorii.

„Procurorii trebuie să justifice de ce un dosar nu este soluţionat după un an de zile sau după un an şi jumătate şi atunci trebuie să arate că au lucrat ritmic în dosare. S-a discutat despre anumite probe pe care ei le-au administrat sau care urmează să fie administrate. În acest moment, pe înregistrare, care există, sunt discuţii referitoare la dosare penale care nu sunt în faza publică. La acea şedinţă s-au discutat dosare penale care sunt în lucru la procurori, în unele dintre ele nu s-a comunicat nimic în spaţiul public. În acest moment, este posibil ca persoanele implicate în anchetă să cunoască despre aceste dosare şi acea înregistrare conţine şi discuţiile referitoare la dosarele penale aflate în lucru care nu sunt publice", a mai spus sursa citată.

Laura Codruţa Kovesi a mai spus că frazele au fost prelucrate, printr-un soft existent pe Internet.

„Categoric a fost o discuţie prelucrată ceea ce am văzut în spaţiul public. La acea şedinţă nu a fost un monolog, la acea şedinţă a fost un dialog. Categoric sunt înregistraţi şi colegii care au luat cuvântul la acea şedinţă pentru că la acea şedinţă au fost puse întrebări de către colegi, au luat cuvântul, au exprimat opinii. Discuţia care a apărut în spaţul public nici măcar nu respectă cronologia şedinţei. A fost amestecate fraze şi propoziţii dintr-o anumită parte a şedinţei în altă parte a şedinţei şi au fost folosite cuvinte şi expresii pe care eu nu le-am folosit şi nu le-am spus. Este foarte uşor când prelucrezi o înregistrare audio să faci anumite colaje din cuvinte. Există softuri comerciale, sunt disponibile unele dintre ele chiar pe Interent, cu ajutorul cărora poţi să faci colaje pe anumite înregistrări. Nu am folosit niciodată acele expresii. Niciodată nu vorbesc într-un asemenea mod cu colegii", a precizat Kovesi.

Procurorul şef al DNA a subliniat că există în lucru o expertiză tehnică, subliniind că niciun procuror nu a fost obligat să fie supus testului poligraf.

„Noi anchetăm modul în care informaţii care nu au fost destinate publicului au ajuns în afara instituţiei. Această infracţiune e dată în competenţa exclusivă a DNA prin lege, deci nu anchetăm pentru ca aşa vrem noi, ci pentru ca asta ne e competenţa. Iar pentru fapte care exced competenţei noastre am sesizat PICCJ, unde a fost deschis un alt dosar. (...) Nu i s-a impus nimănui să facă testul poligraf. Tactica de anchetă o stabileşte procurorul de caz împreună cu ceilalţi anchetatori care lucrează în cauză. În acest dosar au fost făcute audieri ale unor martori. Nu doresc să comentez situaţii particulare, dar, în general, când un procuror consideră că pentru a elimina anumite piste sau pentru a verifica anumite elemente în anchetă e necesar un astfel de test, la finalul audierii persoanei o întreabă dacă doreşte să se supună unui astfel de test. După ce persoana îşi dă consimţământul, la câteva zile se trece la efectuarea testului. Înainte ca el să înceapă, persoana e întrebată din nou dacă doreşte sau nu să facă acest test. Sunt situaţii în care persoanele care îşi dau consimţământul iniţial, când li se propune testul, ulterior refuză să îl mai facă", a adăugat Laura Codruţa Kovesi.

Laura Codruţa Kovesi apare în mai multe înregistrări, apărute în spaţiul public, în cadrul unor şedinţe cu procurorii din subordine. În una dintre acestea i-ar spune lui Jean Uncheşelu că îşi doreşte să „decapeze" instituţional dosarul cu casele şi să ajungă la premier.

„Uncheşelu, ştiţi ce-mi doresc: să decapaţi instituţional în dosarul ăla cu casele şi să ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea. Şi-am avut o discuţie la Cheile Grădiştei şi tot nu am auzit ce s-a întâmplat. Poate aşa, că suntem toţi, ne lămurim ce sa întâmplat. Doamne, m-am uitat şi eu pe datele statistice unde parcă toată lumea ne bănuia de dimineaţa până seara şi am făcut aşa un pic o... /nu se intelege/ DNA-u aşa, adică anul trecut pe vremea asta erau 673 de persoane învinuite la 270. Adică e o discrepanţă foarte mare. Posturi în plus avem, poliţişti în plus avem, specialişti în plus avem, dosare avem. (..)M-am uitat pe situaţiile astea şi unele sunt îngrijorătoare. Sunt dosare de 6-7 ani, cu urmărirea penală începută şi nesoluţionată (..) Mă îngrijorează de ce nu îi înhăţăm", ar fi spus Kovesi în acele înregistrări.

Ulterior, la nivelul DNA a fost pornită o anchetă. Doi dintre procurorii DNA, respectiv Doru Ţuluş şi Mihaela Iorga au spus că ar fi fost anunţaţi cu 30 de minute înainte că urmează să fie testaţi cu detectorul de minciuni. De altfel, cei doi au fost revocaţi din funcţie, al sfârşitul lunii iunie.