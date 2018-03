UPDATE Kovesi, la CSM: Motivele cererii de revocare sunt nereale, netemeinice. Toader: Nu mă convingeţi

Eveniment

Kovesi, la CSM: Motivele cererii de revocare sunt nereale, netemeinice. Toader: Nu mă convingeţi

de mediafax, 27 februarie 2018, 15:43

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi este prezenta, marţi, în faţa Secţiei pentru Procurori a CSM, pentru a fi audiată, la şedinţa participând şi Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, cel care cere revocarea sa din funcţie.

UPDATE 17.59: Tudorel Toader către Kovesi, despre Belina: Cum să nu anticipaţi?

În cadrul Secţiei de procurori a CSM, convocată pentru procedura de revocare a procurorului-şef al DNA, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, i-a spus Laurei Codruţa Kovesi că ar fi trebuit să ştie că instituţia pe care o conduce nu poate ancheta legalitatatea unui act administrativ.

„Cu privire la neprezentarea la comisie, să nu vă supăraţi, dar aţi denaturat un pic pentru că aţi spus că aţi răspuns, da, dar CCR spune în decizie că nu aţi răspuns complet la toate întrebările de natură să se lămurească problema pe care comisia o avea de dezlegat. Nu aţi anticipat nici dosarul acela cu cazul Belina. Cum să nu anticipaţi? Nu aţi ştiut dumneavoastră că nu puteţi ancheta oportunitea, circumstanţa , împrejurări sau personalitate, dar prin decizia 68 tocmai vi s-a răspuns? Când a venit cazul Belina, sigur că dispozitivul a fost de respingere. Toate considerentele sunt în acelaşi sens. Procurorul nu poate ancheta împrejurări, circumstanţele, legalitatea unui act administrativ", a spus Tudorel Toader în cadrul secţiei de Procurori.

„Din nou, trebuie, dacă vorbim despre adevăruri să spunem un adevăr. Procurorii nu au investigat oportunitatea adoptării OUG 13, ci au investigat fapte de corupţie în legătură cu elaborarea unui proiect. Acest lucru este valabil şi în cel de al doilea caz, Belina. În ceea ce priveşte susţinerea CCR că am răspuns complet sau nu, eu nu pot să contrazic, nu ştiu ce au avut în vedere când au luat această dispoziţie, pot doar să vă răspund că toată corespondenţa cu comisia a fost scrisă şi se poate verifica oricând ce am răspuns şi ce am răspuns", a răspuns Kovesi.

UPDATE 17.00 Secţia pentru Procurori a dat, marţi, aviz negativ pentru revocarea lui Laurei Codruţa Kovesi din funcţia de procuror şef al DNA.

"În şedinţa secţiei pentru procurori din 27 februarie 2018, Secţia pentru procurori a decis respingerea solicitării ministrului Justiţiei cu privire la posibilitate revocării doamnei procuror şef. Prin urmare, avizul este unul negativ. În perioada următoare decizia va fi motivată, motivarea va fi una amplă, asumată", a declarat vicepreşedintele CSM, Codruţ Olaru.

UPDATE 16.15: Toader i-a răspuns lui Kovesi: Discursul, seducător dacă îl faceţi în faţa celor care nu se pricep

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, marţi, în şedinţa procurorilor CSM, după discursul Laurei Codruţa Kovesi, că discursul procurorului şef al DNA ar putea fi seducător dacă îl ţine în faţa celor care nu se pricep, menţionând că nu l-a convins.

"Discursul dumneavoastră, poate seducător, dacă-l faceţi în faţa celor care nu se pricep deloc. Categoric nu mă convingeţi", a spus Tudorel Toader.



"Nu sunt aici ca să vă conving pe dumneavoastră domnule ministru. Sunt aici să ofer explicaţii şi probe", a replicat Kovesi.

"Eu nu sunt aici să vă conving pe dvs, dacă voiaţi să fiţi convins, aţi fi avut o discuţie prealabilă şi aţi fi discutat pe cale instituţională. Sunt aici să ofer explicaţii şi probe, prin care să arat că ceea ce dumneavoastră aţi susţinut nu este întemeiat şi nu este real. Dacă vorbim despre adevăruri, dumneavoastră aţi venit cu supoziţii, eu am venit cu probe şi cu documente", a precizat Kovesi.

______________________________

"Aceste motive invocate sunt nereale, nedovedite în niciun fel, netemeinice, iar unele sunt simple susţineri care nu confirmă nimic din realitate. Pentru unele afirmaţii nu există niciun fel de probă", a precizat Kovesi în faţa Secţiei pentru Procurori.

Kovesi a precizat că DNA a avut în 2016 cele mai bune rezultate de la înfiinţare până în prezent.

"Raportul scris al ministrului justiţiei aplică retroactiv efectele unor decizii ale CCR (..) Reproşează unui magistrat că nu a prevăzut că urmeaza o astfel de decizie. Ca şi când eu trebuia să ştiu că va fi declarat un conflict constituţional", a completat şefa DNA.

De asemenenea, referitor la refuzul de a se prezenta la comisia parlamentară de anchetă, Kovesi a precizat că a răspuns în scris forului, menţionând că nu putea să prevadă decizia CCR care a stabilit că este un conflict de natură constituţională.

"Ce ne facem cu magistraţii care, zilnic, aplică dispoziţiile din Codul Penal şi Codul de Procedură Penală şi văd că CCR decide că acele articole sunt neconstituţionale? O să sancţionăm toţi magistraţii că nu au prevăzut la momentul la care au aplicat acele articole?", a spus Kovesi.

Kovesi: CSM a decis că tocmai ministrul Justiţiei este cel care şi-a depăşit competenţa

Procurorul-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, a arătat, marţi, în cadrul răspunsurilor la motivele de revocare prezentate de ministrul Justiţiei, că plenul CSM a stabilit că tocmai Tudorel Toader este cel care şi-a depăşit competenţa.

"Declaraţiile pe care ministrul Justiţiei referitor la acest dosar cunoscut publicului (dosarul Belina - n.r.), în 26 septembrie am sesizat CSM şi am considerat că, prin declaraţiile prin care ministrul Justiţiei le-a făcut, a fost în măsură să afecteze independenţa sistemului judiciar. CSM a decis că tocmai ministrul Justiţiei este cel care şi-a depăsit competenţa. Este vorba despre decizia numarul 172 din 2017", a declarat procurorul-şef DNA, în cadrul şedinţei Secţiei pentru Procurori.

Întrebată de către ministrul Justiţiei cu câte voturi a fost luată această decizie în plenul CSM, Laura Codruţa Kovesi a răspuns: "Mă bucur că îmi puneţi întrebări, până acum nu aţi vrut să ştiţi punctul meu de vedere".

Procurorul-şef DNA a mai arătat că votul CSM este unul secret.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, pe 19 decembrie 2017, că declaraţiile ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, potrivit cărora legalitatea hotărârilor de Guvern o verifică judecătorul, nu procurorul, referindu-se la ancheta în dosarul Belina, au afectat sistemul judiciar, potrivit unor surse. Iniţial, Inspecţia Judiciară a stabilit contrariul.